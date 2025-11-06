Geral

Resiliência
Notícia

Tecnologia criada no sul do Estado promete reduzir alagamentos ao infiltrar água da chuva no solo

Sistema será implantado primeiro em Camaquã e pode chegar a 18 cidades; proposta substitui a drenagem tradicional e reaproveita a água

Joanna Manhago

Thaina Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS