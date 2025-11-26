Silo de soja em Arroio Grande segue emitindo fumaça um mês após último incêndio

Coluna de vapor continua saindo da estrutura enquanto funcionários retiram o material aquecido. Eliana Lúcio / Arquivo pessoal

O silo da Cotribá em Arroio Grande segue emitindo fumaça cerca de um mês após o último incêndio registrado no local. Estruturas da empresa pegaram fogo ao menos três vezes neste ano, e as consequências ainda estão sendo contabilizadas.

Segundo a Cotribá, não há focos ativos de incêndio. A empresa explica que parte da soja armazenada ainda contém brasas internas e, ao ser movimentada e entrar em contato com o ar, o calor é reativado, provocando a liberação de fumaça. A retirada do material segue em andamento e não tem prazo para ser concluída.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para fornecer apoio nessas operações. De acordo com a Cotribá, o fenômeno não representa risco de propagação das chamas nem de novo incêndio, e um caminhão-pipa acompanha a retirada do material para resfriar os produtos superaquecidos.

Enquanto isso, a Secretaria de Saúde de Arroio Grande afirma que houve aumento na procura por atendimento devido a problemas respiratórios — a maioria decorrente da inalação da fumaça.

— Teve um aumento significativo de casos de síndrome respiratória e reação alérgica. Os dados exatos não foram contabilizados, mas esse cenário foi observado em todas as nossas unidades de saúde. Nós recebemos muitos relatos de pacientes com mal-estar e sintomas que estão relacionados com a inalação da fumaça — explicou o secretário de Saúde de Arroio Grande, Everton Tessmer.

