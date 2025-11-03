Setor de funerária é interditado por descarte irregular de sangue humano em Pelotas

Local onde o vazamento foi identificado já foi coberto. Igor Islabão / Agência RBS

A prefeitura de Pelotas interditou na manhã desta segunda-feira (3) o setor de embalsamamento da Funerária Bom Jesus, no bairro Fragata, após constatar o descarte irregular de sangue humano na rede de esgoto.

O líquido vermelho foi identificado durante trabalho de manutenção realizado pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) — órgão responsável pelo saneamento básico na cidade — na Rua Bernardo José de Souza, lateral ao Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. O Ministério Público investiga o caso.

De acordo com a prefeitura, o material foi analisado pela equipe de fiscalização do município, que confirmou se tratar de sangue humano.

Conforme a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), o material é proveniente do processo de embalsamamento, técnica utilizada para conservar corpos por mais tempo, substituindo o sangue por outro líquido.

Embora o esgoto não interfira na água potável distribuída pelo Sanep, o descarte irregular pode causar contaminação do subsolo e danos ambientais.

O setor responsável pelo procedimento foi interditado, e a funerária poderá responder por crime ambiental e infrações sanitárias.

O que dizem funerária e prefeitura de Pelotas?

Em nota enviada a GZH, a funerária confirmou o recebimento da notificação da secretaria e que irá se reunir com os órgãos competentes. A empresa diz que trabalha "de acordo com as melhores práticas ambientais" e que possui todos os alvarás de funcionamento.

A funerária Bom Jesus recebeu hoje uma notificação da secretaria de qualidade ambiental do município de Pelotas, a respeito das emissões de resíduos líquidos na rede pública de esgoto.

É uma característica da empresa trabalhar sempre de acordo com as melhores práticas ambientais, e participará ainda esta semana de uma reunião com a mesma secretaria, para esclarecimentos.

A funerária Bom Jesus mantém atualizados, todos os seus alvarás de funcionamento, sem restrições, em todos os seus endereços de atendimento.

Esse líquido vermelho registrado nas imagens estava sendo despejado na rede de esgoto. Não tem qualquer interferência na água potável fornecida pelo Sanep para consumo.