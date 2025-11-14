Secretaria de Igualdade Racial de Pelotas lança campanha "É Racismo? Denuncie!"

Adesivos da campanha já estão sendo distribuídos. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Secretaria de Igualdade Racial de Pelotas lançou nesta sexta-feira (14), durante a programação do Festival da Igualdade Racial, a campanha "É Racismo? Denuncie!". A iniciativa busca combater a subnotificação dos crimes de racismo, visto que a pasta recebe muitas notícias sobre casos, mas a oficialização dessas denúncias ainda é baixa.

Para reverter esse quadro e incentivar as vítimas, a secretaria oferecerá acolhimento, orientação e acompanhamento jurídico gratuito, contando com um setor próprio para monitorar o andamento dos processos.

— Nós temos um setor jurídico que vai acompanhar essas denúncias, vai acompanhar o andamento do processo. A gente também precisa avançar nas políticas de combate a esse crime, que é o que aparece mais, que são as violências racistas que nós sofremos no cotidiano — afirma o secretário Júlio Domingues.

A necessidade de formalização é reforçada pela constatação de que, embora Pelotas registre casos de racismo que ganham destaque na mídia, o número de registros formais de racismo é baixo em comparação com a quantidade de notícias que circulam.

O secretário explicou que muitas pessoas não sabem qual caminho percorrer ou não se sentem à vontade para procurar agentes públicos na delegacia. Por isso, a secretaria orienta que o Boletim de Ocorrência é fundamental e é o primeiro passo, sendo importante buscar provas como áudios, vídeos e testemunhas.

— A secretaria se coloca à disposição para fazer esse acompanhamento, inclusive na hora de fazer a denúncia, porque a gente sabe que existe essa realidade das pessoas não sentirem vontade de fazer essa denúncia — pontua.