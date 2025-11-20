São Lourenço do Sul recebe investimento de R$ 29,5 milhões para modernizar rede elétrica

Mais de 3,2 mil postes de madeira foram substituídos por estruturas de concreto. Divulgação / CEEE Equatorial

O município de São Lourenço do Sul passou por uma requalificação na rede elétrica da zona urbana e rural.

Segundo a empresa CEEE Equatorial, recentemente, foram investidos R$ 29,5 milhões em melhorias na estrutura de distribuição de energia, alcançando aproximadamente 40 mil moradores.

O pacote de intervenções incluiu a troca de quatro mil componentes, entre postes, peças de sustentação e isoladores. Além disso, ações de manutenção ambiental, com sete mil podas em áreas urbanas e a limpeza de 130 hectares sob linhas rurais também foram feitas.

Para atender a demanda local, foram substituídos os antigos postes de madeira por 3.250 postes de concreto e realizadas instalação de 33 dispositivos automatizados e 475 transformadores.