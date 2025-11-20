São Lourenço do Sul recebe investimento de R$ 29,5 milhões para modernizar rede elétrica

O município de São Lourenço do Sul passou por uma requalificação na rede elétrica da zona urbana e rural.
Segundo a empresa CEEE Equatorial, recentemente, foram investidos R$ 29,5 milhões em melhorias na estrutura de distribuição de energia, alcançando aproximadamente 40 mil moradores.
O pacote de intervenções incluiu a troca de quatro mil componentes, entre postes, peças de sustentação e isoladores. Além disso, ações de manutenção ambiental, com sete mil podas em áreas urbanas e a limpeza de 130 hectares sob linhas rurais também foram feitas.
Para atender a demanda local, foram substituídos os antigos postes de madeira por 3.250 postes de concreto e realizadas instalação de 33 dispositivos automatizados e 475 transformadores.
Segundo a empresa, 130 quilômetros de linhas de média e baixa tensão também foram ampliadas nas localidades.