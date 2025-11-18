São Lourenço do Sul planeja concurso público em 2026

A Prefeitura de São Lourenço do Sul começou o planejamento para a realização de um concurso público em 2026. A maior demanda está na área da educação, mas, segundo o prefeito Zelmute Marten, há defasagem de pessoal em todos os setores do município. A previsão inicial é de vagas para cadastro reserva.
Neste momento, o município inicia a construção do processo licitatório para contratar a empresa responsável pela elaboração do concurso. A estimativa da prefeitura é de que, na educação, as primeiras nomeações ocorram ainda no primeiro semestre de 2026.
— O nosso foco é prioritariamente a educação. Vamos buscar reiniciar o período letivo ou, no máximo, ainda no primeiro semestre do ano que vem, já com condições de nomear professores concursados para a rede municipal de ensino — disse Zelmute.
O último concurso público realizado em São Lourenço do Sul foi em 2015. Desde então, segundo o prefeito, o município registrou redução no número de matrículas e baixas no quadro funcional, o que reforça a necessidade de novas contratações.
A empresa vencedora da licitação fará o levantamento completo para definir cargos e vagas. A previsão é que a prova seja aplicada no início de 2026.