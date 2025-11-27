São Lourenço do Sul elege vereadores mirins nesta quinta-feira

Votação utiliza urnas eletrônicas de verdade. Decom / Prefeitura São Lourenço do Sul

Dois mil estudantes de São Lourenço do Sul puderam ir às urnas nesta quinta-feira (27) em 12 escolas municipais para eleger 12 vereadores mirins e seus suplentes. A iniciativa, que busca aproximar os jovens da política, está em seu quarto ano e é realizada em parceria com o Cartório Eleitoral, além dos poderes Legislativo e Executivo do município. Trinta e oito candidatos disputam as vagas.

A votação é conduzida de forma idêntica a uma eleição oficial, utilizando urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral, por meio do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, atua na preparação técnica e na garantia da lisura do processo.

O chefe do cartório, Alexandre Geisler, detalhou a participação.

— Nossa parte toda é de preparação das urnas e também da emissão de relatórios para futura totalização. Preparamos 12 urnas eletrônicas para serem utilizadas na eleição, mais quatro urnas de contingência, como numa eleição oficial, e fizemos o treinamento dos mesários — conta.

Os eleitos serão diplomados e tomarão posse em fevereiro do próximo ano. Durante o mandato de um ano, os vereadores mirins realizam uma sessão por mês na Câmara.

Nas reuniões, podem apresentar projetos de lei e pedidos de informação ao Executivo municipal, além de levar demandas da escola e da comunidade.

Os projetos aprovados pela Câmara Mirim serão encaminhados à presidência do Legislativo ou à prefeitura para avaliar a implementação das medidas.