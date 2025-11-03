São José do Norte terá expansão na rede elétrica com circuito subaquático 

Segundo a empresa, 25 mil clientes devem ser beneficiados na região. Omar Freitas / Agencia RBS

O município de São José do Norte deve receber uma ampliação na rede elétrica a partir de março de 2026 com 3,9 quilômetros de rede. O anúncio foi feito pela CEEE Equatorial, que confirmou investimento de R$ 43 milhões no projeto.

A iniciativa faz parte da ampliação da Subestação Rio Grande 2, que irá permitir a instalação de dois novos equipamentos de distribuição de energia responsáveis por expandir o fornecimento para São José do Norte.

De acordo com a empresa, cerca de 25 mil clientes serão beneficiados na região. O novo circuito subaquático contará com cabines construídas em cada margem da Lagoa dos Patos, entre São José do Norte e Rio Grande.

Leia Mais IBGE inicia pesquisa sobre impactos das enchentes de 2024 na região sul do RS

Além disso, os cabos são tripolares e isolados, que garantem a segurança dos fios condutores em seu interior.

"Essa obra aumentará a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para São José do Norte. Atualmente temos um alimentador e após a conclusão do trabalho teremos três", informou a concessionária, em nota.

Cronograma

Atualmente, segundo a concessionária, as obras de ampliação de subestação estão na fase de terraplanagem. As próximas etapas incluem a instalação de postes, cabos da rede aérea, transformador de força e energização.

A instalação dos cabos será realizada em fevereiro, a partir de balsas acompanhadas por mergulhadores e GPS, para localização dos cabos.