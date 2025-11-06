Rio Grande abre inscrições para Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública 

Resultado dos estudantes pré-selecionados será divulgado em 28 de novembro. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

A Secretaria da Educação (Smed) de Rio Grande, abriu o processo de inscrição para pretensão de vagas na educação infantil e 1º ano do ensino fundamental da rede pública municipal, referentes ao ano letivo de 2026.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de novembro, por meio do site da Smed. O resultado será divulgado em 28 de novembro, e as matrículas nas escolas designadas deverão ser efetuadas entre 1º e 22 de dezembro.

Conforme a Smed, quem não realizar a matrícula dentro do prazo perderá a vaga. Caso o estudante não seja selecionado na primeira listagem, ele será automaticamente incluído na lista de espera, sem necessidade de nova inscrição.

A inscrição não garante vaga imediata, mas é requisito para participação na seleção. Entre os critérios de prioridade estão: alunos com necessidades educacionais específicas, zoneamento, inscrição no CadÚnico com benefício do Bolsa Família, irmãos matriculados na mesma escola e crianças sob medida protetiva ou em acolhimento institucional.

Documentos para matrícula

Para a matrícula, serão exigidos documentos originais e cópias, incluindo:

Certidão de nascimento ou documento oficial com foto;

Carteira de vacinação;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência ou declaração de moradia reconhecida em cartório;

CPF e RG dos responsáveis legais;

Foto 3x4 recente do estudante.

Quando os pais não forem os responsáveis legais, será necessário apresentar termo de guarda ou documento equivalente.

Rematrículas no Ensino Fundamental

Para rematrículas ou transferências até o 9º ano do ensino fundamental, o prazo será de 15 e 22 de dezembro de 2025, também pelo site da SMEd.

As vagas serão distribuídas conforme o zoneamento e a capacidade das escolas. O aluno que ingressar no 1º ano deve ter 6 anos completos até 31 de março de 2026.

Em caso de dúvidas, o atendimento presencial estará disponível na Central de Matrículas, no Sobrado dos Azulejos e nas escolas da rede pública.



