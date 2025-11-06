Geral

Ano letivo de 2026
Notícia

Rio Grande abre inscrições para Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública 

Prazo segue até o dia 14 de novembro; a inscrição não garante vaga imediata, mas é requisito para participação na seleção

Laura Cosme

