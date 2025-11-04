Receita Federal destina 4,8 mil latas de castanhas apreendidas para merenda escolar em Rio Grande

Antes da doação, os produtos passaram por análise de validade e acondicionamento. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

A Receita Federal realizou, na manhã desta terça-feira (4), a entrega de cerca de 4.800 latas de castanhas e mix de cereais à Prefeitura de Rio Grande.

Avaliada em aproximadamente R$ 360 mil, a carga será destinada à Secretaria Municipal de Educação (Smed) para uso na merenda escolar da rede pública, que atende mais de 22 mil alunos em cerca de 80 escolas.

As apreensões ocorreram durante ações diárias de fiscalização, tanto nas importações do Porto do Rio Grande quanto em free shops na fronteira com o Uruguai, conforme o delegado da Receita Federal, Cristiano Demboski.

Segundo a secretária de Educação, Cleuza Dias, os alimentos serão triturados e incorporados em preparações como bolos e biscoitos.

— Serão muito bem aproveitados e vão enriquecer a alimentação dos estudantes. Assim que os itens chegarem ao Núcleo de Alimentação Escolar, nossas nutricionistas vão elaborar receitas que serão compartilhadas com toda a rede — explica.