Quatro cães são encontrados esfolados vivos em 15 dias no Chuí

Primeiro animal ferido foi encontrado em 26 de outubro; cães foram resgatados com vida. Divulgação / ONG Arpa Chuí

Em duas semanas, ao menos quatro cães foram encontrados esfolados vivos na cidade do Chuí, na fronteira sul do Estado com o Uruguai. Segundo protetoras de animais, os cães foram encontrados com cortes e partes da pele soltas. Também há ao menos outros dois relatos de casos no lado uruguaio da cidade.

O primeiro caso ocorreu em 26 de outubro, quando uma cadela comunitária foi resgatada por voluntários no centro da cidade com cortes na pele.

Nas semanas seguintes, foram registrados outros três casos de animais que apareceram com os cortes — dois eram cães comunitários e um era um animal com tutores, que voltou para casa com parte da pele cortada.

Leia Mais Cães em situação de maus-tratos são resgatados de residência em Pelotas

Segundo a protetora Thainá Borges, voluntária da ONG Arpa Chuí, os boletins de ocorrência foram registrados no dia 6 de novembro.

— A princípio pensávamos que tinha ocorrido algum acidente com o primeiro cachorro ferido. Depois começamos a desconfiar de maus-tratos mesmo, e mais casos surgiram no decorrer dos dias — explica.

Também voluntária da ONG, a uruguaia Monica Pera explica que um dos pontos que chama atenção é a precisão dos cortes.

— Pelos cortes que foram feitos, acreditamos que tenham sido feitos com estilete ou bisturi cirúrgico — disse.

Segundo Monica, os animais foram resgatados a tempo de serem salvos com vida e os ferimentos foram suturados por veterinários. De acordo com ela, voluntários buscam imagens de câmeras de segurança para identificar o responsável pelos maus-tratos.

O delegado da Delegacia de Polícia de Santa Vitória do Palmar, que atende Chuí, Lucas Lima, afirma que o caso será investigado e que a polícia brasileira entrará em contato com autoridades uruguaias para trocar informações.



