Prova para ingresso no IFRS Rio Grande será aplicada neste domingo

Provas acontecem no pavilhão dois da Universidade Federal de Rio Grande (Furg). Tais Carolina/RBS

A prova para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) — Campus Rio Grande ocorre neste domingo (23). São 1.294 candidatos inscritos.

Do total, 891 concorrem ao ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio - que reúne ensino médio e formação técnica; 227 ao Técnico Subsequente ao Ensino Médio, apenas técnico; e 176 ao Superior de Graduação.

Três cursos do ensino Subsequente — Fabricação Mecânica, Refrigeração e Geoprocessamento — não terão aplicação de prova, porque o número de inscritos foi menor do que o total de vagas disponíveis.

As provas serão realizadas no pavilhão 2 da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), em dois turnos:

Manhã para os cursos Técnicos Integrados

para os cursos Técnicos Integrados Tarde, para os Técnicos Subsequentes e Superiores.

A duração varia conforme o nível: 3 horas para o Integrado, 3h30 para o Subsequente e 4h30 para o Superior.

Os portões abrem às 7h45 no turno da manhã e às 15h15 no turno da tarde. Todos os candidatos devem apresentar documento com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Estrutura das provas

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

40 questões objetivas, sendo:

10 de Matemática;

10 de Ciências da Natureza;

10 de Ciências Humanas;

10 de Língua Portuguesa.

Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão entre as 40 propostas.

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio

40 questões objetivas, sendo:

10 de Matemática e suas Tecnologias;

10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

10 de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

10 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão

Cursos Superiores de Graduação

45 questões objetivas:

10 de Matemática e suas Tecnologias

10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

10 de Ciências Humanas e suas Tecnologias

15 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Prova de Redação (texto dissertativo de 18 a 30 linhas)