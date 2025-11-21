Prova para ingresso no IFRS Rio Grande será aplicada neste domingo

A prova para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) — Campus Rio Grande ocorre neste domingo (23). São 1.294 candidatos inscritos.
Do total, 891 concorrem ao ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio - que reúne ensino médio e formação técnica; 227 ao Técnico Subsequente ao Ensino Médio, apenas técnico; e 176 ao Superior de Graduação.
Três cursos do ensino Subsequente — Fabricação Mecânica, Refrigeração e Geoprocessamento — não terão aplicação de prova, porque o número de inscritos foi menor do que o total de vagas disponíveis.
As provas serão realizadas no pavilhão 2 da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), em dois turnos:
- Manhã para os cursos Técnicos Integrados
- Tarde, para os Técnicos Subsequentes e Superiores.
A duração varia conforme o nível: 3 horas para o Integrado, 3h30 para o Subsequente e 4h30 para o Superior.
Os portões abrem às 7h45 no turno da manhã e às 15h15 no turno da tarde. Todos os candidatos devem apresentar documento com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
Estrutura das provas
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
40 questões objetivas, sendo:
- 10 de Matemática;
- 10 de Ciências da Natureza;
- 10 de Ciências Humanas;
- 10 de Língua Portuguesa.
Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão entre as 40 propostas.
Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio
40 questões objetivas, sendo:
- 10 de Matemática e suas Tecnologias;
- 10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
- 10 de Ciências Humanas e suas Tecnologias;
- 10 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão
Cursos Superiores de Graduação
45 questões objetivas:
- 10 de Matemática e suas Tecnologias
- 10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
- 10 de Ciências Humanas e suas Tecnologias
- 15 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Prova de Redação (texto dissertativo de 18 a 30 linhas)
Será eliminado o candidato que não acertar nenhuma questão ou zerar a redação. A redação será anulada se apresentar gênero textual diferente do solicitado ou fugir do tema proposto.