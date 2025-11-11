Procon começa fiscalização de caixas preferenciais para quem usa sacolas retornáveis em supermercados de Rio Grande

Em Rio Grande, 15 estabelecimentos serão vistoriados. Thaina Martins / RBS TV

O Procon de Rio Grande inicia nesta terça-feira (11) a fiscalização do cumprimento da lei estadual que determina a criação de caixas preferenciais para consumidores que utilizam sacolas retornáveis nos supermercados do município. Ao todo, 15 estabelecimentos estão sendo vistoriados.

A norma exige que os locais com mais de dez caixas — sejam tradicionais ou de autoatendimento — reservem 10% para atendimento preferencial a quem leva sacolas reutilizáveis. Esses caixas devem estar identificados e preparados para o atendimento, sem serem anexados aos caixas preferenciais já existentes.

Segundo o coordenador do Procon, Assis Lilja, até o momento a adesão à norma tem sido positiva.

— Quando fizemos a primeira visita a norma foi bem aceita pelos estabelecimentos, então acho que não teremos problemas com isso na cidade — afirmou.

Os estabelecimentos foram notificados no dia 20 de outubro e tiveram 20 dias para se adequar.

A escolha do tipo de caixa — tradicional ou automatizado — fica a critério de cada rede, desde que o atendimento esteja devidamente sinalizado.