Principal atração do Cassino, Passeio de Vagonetas ganha melhorias para o verão

O passeio de Vagonetas nos Molhes da Barra, na Praia do Cassino, é o principal cartão-postal do Balneário. Atualmente, cerca de 30 vagoneteiros vivem da atividade turística durante todo o ano.

Para qualificar o serviço para os turistas ao longo da temporada de verão, a Portos RS, responsável pelos Molhes da Barra, formalizou, na semana passada, a doação de 38 trilhos em boas condições estruturais para a Associação dos Vagoneteiros.

A ação visa recuperar os trilhos danificados pelo inverno, combatendo a ferrugem, que aumenta o ruído dos carrinhos.

— Fazem uns 16 anos que esses trilhos não eram trocados. Essa doação vai servir para trocar os piores, porque na verdade nós precisamos de 600 varas de 12 metros. O porto e a prefeitura nos repassaram que estão correndo atrás para conseguir o restante — afirma Odair Xavier Rodrigues, vagoneteiro há 18 anos.

A previsão é que os novos trilhos comecem a ser instalados na próxima semana, para atender a demanda de visitantes, que inicia com a proximidade do verão.

— Sempre teve procura pelas vagonetas, mas agora vemos que isso aumentou, até por conta da divulgação. Já recebemos gente até de fora do país e agora a tendência é aumentar, com o início da temporada — complementa o vagoneteiro.

O que é o passeio de Vagonetas?

A vagoneta é uma espécie de carrinho de madeira, com rodas de ferro e uma vela suspensa. Desde 1938, é utilizada para levar turistas pelos trilhos dos Molhes da Barra, ao longo de mais de quatro quilômetros de trilhos de metal avançando mar adentro sobre um caminho de pedras.

A construção, do início do século 20, movimenta a localidade ao longo de todo o ano. Além de ser atrativo turístico, também serve como fonte de renda para os moradores do bairro Barra, muito deles também pescadores:

— Para ser vagoneteiro não é só chegar ali e querer trabalhar. Precisa ser morador da Barra e já ser vagoneteiro ou ter sido por algum tempo — explica Odair.

O veículo é produzido pelos próprios vagoneteiros, que também conduzem o trajeto que possui duração de 45 minutos.

— Nós que produzimos os carrinhos, quem chega agora, precisa comprar os que já estão ali. Porque todos que são feitos passam por um registro no Porto e precisam de liberação para operar — afirma Rodrigues.

Quando os carrinhos se encontram no trajeto em sentidos opostos, um precisa sair temporariamente dos trilhos para que o outro passe. A velocidade das vagonetas é controlada pela vela e, devido às condições atuais dos trilhos, não ultrapassa 25 km/h.

Durante a primavera, o passeio está disponível das 8h às 17h30. Na alta temporada, as vagonetas ficam disponíveis até o pôr do sol. O valor do passeio é R$100 e um carrinho suporta até cinco pessoas.