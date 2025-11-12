Primeiro Festival de Cinema de Jaguarão começa nesta quarta-feira

A primeira edição do Festival de Cinema de Jaguarão começa nesta próxima quarta-feira (12), reunindo curtas-metragens brasileiros e latino-americanos. O evento, inédito no município, segue até sábado (15), com entrada gratuita no Theatro Esperança.
O Festival contará com duas mostras competitivas: a Regional, com oito filmes produzidos no Rio Grande do Sul, e a Latino-Americana, com 10 produções selecionadas. No total, foram 996 inscrições, sendo 880 para a mostra latino-americana e 116 para a regional.
O evento contou com inscrições de oito países da América Latina. Dos 10 curtas selecionados para a mostra latino-americana, três são estrangeiros — dois filmes argentinos e um filme cubano.
Os curtas concorrem em nove categorias técnicas (filme, direção, atriz, ator, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, montagem e trilha sonora), além daquele escolhido como melhor filme pelo júri popular. Os vencedores receberão o Troféu Uma Terra Só, inspirado no escritor Aldyr Garcia Schlee.
"Jaguarão é uma cidade que inspira"
Segundo Renata Wotter, produtora executiva da Sociedade Independente Cultural (SIC) e idealizadora do Festival, Jaguarão, por ser uma cidade histórica e localizada na fronteira entre dois países, tem potencial para inspirar produções cinematográficas e se consolidar como um polo audiovisual da região.
— O cinema vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Também temos o apoio das leis de incentivo e um grande volume de produção audiovisual na região. Então, surgiu a ideia de criar um festival. Jaguarão é uma cidade que inspira — afirmou.
A ideia para a criação do festival surgiu em 2023. O projeto, financiado pela Lei Paulo Gustavo, foi aprovado em 2024 e estava em produção desde então.
Na primeira edição, o Festival de Cinema de Jaguarão recebeu mais de 900 inscrições de curtas-metragens. Segundo Wotter, o número de produções reflete o bom momento do setor.
— É um festival que está nascendo, mas isso se deve ao cenário que temos hoje. São muitas produções acontecendo, tanto em nível estadual quanto aqui em Jaguarão, que também produziu bastante — destacou.
O evento pretende reforçar o crescimento do audiovisual no interior do Estado e a importância dos incentivos públicos para o fortalecimento da cultura.
Programação com exibições gratuitas e oficinas
Além das exibições no Theatro Esperança , o Festival oferece mesas temáticas, masterclasses, oficinas, encontros com realizadores e atividades itinerantes por diversos pontos de Jaguarão.
— A forma que a gente tem de mostrar nossas produções é por meio dos festivais. Não temos espaço nas telas de cinema, principalmente para os curtas-metragens. São muitas produções, e de muita qualidade — diz Wotter.
Os curtas-metragens serão exibidos ao longo dos três primeiros dias do evento. No sábado (15), acontece o encerramento e as premiações. Confira os curtas das mostras regional e latino-americana:
Mostra Regional
- Último Dia, de Felipe Alvares Toledo (Gramado)
- Entre Aulas, de Marizele Garcia (Bagé)
- Retomando Raízes, de Andressa Paiva (Cachoeirinha)
- Gambá, de Maciel Fischer (Teutônia)
- Posso Contar nos Dedos, de Victória Kaminski (Pelotas)
- Aconteceu à Luz da Lua, de Crystom Afronario (Porto Alegre)
- 2 Batuqueiros, de Claudinho Pereira e Carlos Caramez (Porto Alegre)
- Mãe, de João Monteiro (Porto Alegre)
Mostra Latino-Americana
- Jeguatá-Xirê, de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire (Porto Alegre/RS)
- Planeta Fome, de Édier William (Porto Velho/RO)
- Sítio dos Vagalumes, de Eduardo Piotroski (Porto Alegre/RS)
- Bijupirá, de Eduardo Boccaletti (Salvador/BA)
- Dois Nilos, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ)
- Girassóis, de Jessica Linhares e Miguel Chaves (Rio de Janeiro/RJ)
- Da Aldeia à Universidade, de Leandro de Alcântara e Túlio de Melo (Palmas/TO)
- Las Islas Adentro, de Alexis Cieri (Buenos Aires/Argentina)
- Ireal, de Sergio García (Quilmes, Buenos Aires/Argentina)
- Mira, de Julia Rizzo (Havana/Cuba)
