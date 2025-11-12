Primeiro Festival de Cinema de Jaguarão começa nesta quarta-feira

Mais de 900 produções foram inscritas para edição de estreia. Ana Julia Freitas / SIC / Divulgação

A primeira edição do Festival de Cinema de Jaguarão começa nesta próxima quarta-feira (12), reunindo curtas-metragens brasileiros e latino-americanos. O evento, inédito no município, segue até sábado (15), com entrada gratuita no Theatro Esperança.

O Festival contará com duas mostras competitivas: a Regional, com oito filmes produzidos no Rio Grande do Sul, e a Latino-Americana, com 10 produções selecionadas. No total, foram 996 inscrições, sendo 880 para a mostra latino-americana e 116 para a regional.

O evento contou com inscrições de oito países da América Latina. Dos 10 curtas selecionados para a mostra latino-americana, três são estrangeiros — dois filmes argentinos e um filme cubano.

Os curtas concorrem em nove categorias técnicas (filme, direção, atriz, ator, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, montagem e trilha sonora), além daquele escolhido como melhor filme pelo júri popular. Os vencedores receberão o Troféu Uma Terra Só, inspirado no escritor Aldyr Garcia Schlee.

"Jaguarão é uma cidade que inspira"

Segundo Renata Wotter, produtora executiva da Sociedade Independente Cultural (SIC) e idealizadora do Festival, Jaguarão, por ser uma cidade histórica e localizada na fronteira entre dois países, tem potencial para inspirar produções cinematográficas e se consolidar como um polo audiovisual da região.

— O cinema vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Também temos o apoio das leis de incentivo e um grande volume de produção audiovisual na região. Então, surgiu a ideia de criar um festival. Jaguarão é uma cidade que inspira — afirmou.

A ideia para a criação do festival surgiu em 2023. O projeto, financiado pela Lei Paulo Gustavo, foi aprovado em 2024 e estava em produção desde então.

Na primeira edição, o Festival de Cinema de Jaguarão recebeu mais de 900 inscrições de curtas-metragens. Segundo Wotter, o número de produções reflete o bom momento do setor.

— É um festival que está nascendo, mas isso se deve ao cenário que temos hoje. São muitas produções acontecendo, tanto em nível estadual quanto aqui em Jaguarão, que também produziu bastante — destacou.

O evento pretende reforçar o crescimento do audiovisual no interior do Estado e a importância dos incentivos públicos para o fortalecimento da cultura.

Programação com exibições gratuitas e oficinas

Além das exibições no Theatro Esperança , o Festival oferece mesas temáticas, masterclasses, oficinas, encontros com realizadores e atividades itinerantes por diversos pontos de Jaguarão.

— A forma que a gente tem de mostrar nossas produções é por meio dos festivais. Não temos espaço nas telas de cinema, principalmente para os curtas-metragens. São muitas produções, e de muita qualidade — diz Wotter.

Os curtas-metragens serão exibidos ao longo dos três primeiros dias do evento. No sábado (15), acontece o encerramento e as premiações. Confira os curtas das mostras regional e latino-americana:

Mostra Regional

Último Dia, de Felipe Alvares Toledo (Gramado)

Entre Aulas, de Marizele Garcia (Bagé)

Retomando Raízes, de Andressa Paiva (Cachoeirinha)

Gambá, de Maciel Fischer (Teutônia)

Posso Contar nos Dedos, de Victória Kaminski (Pelotas)

Aconteceu à Luz da Lua, de Crystom Afronario (Porto Alegre)

2 Batuqueiros, de Claudinho Pereira e Carlos Caramez (Porto Alegre)

Mãe, de João Monteiro (Porto Alegre)

Mostra Latino-Americana

Jeguatá-Xirê, de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire (Porto Alegre/RS)

Planeta Fome, de Édier William (Porto Velho/RO)

Sítio dos Vagalumes, de Eduardo Piotroski (Porto Alegre/RS)

Bijupirá, de Eduardo Boccaletti (Salvador/BA)

Dois Nilos, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ)

Girassóis, de Jessica Linhares e Miguel Chaves (Rio de Janeiro/RJ)

Da Aldeia à Universidade, de Leandro de Alcântara e Túlio de Melo (Palmas/TO)

Las Islas Adentro, de Alexis Cieri (Buenos Aires/Argentina)

Ireal, de Sergio García (Quilmes, Buenos Aires/Argentina)

Mira, de Julia Rizzo (Havana/Cuba)





