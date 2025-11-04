Geral

Pelotas
Notícia

Prefeitura investiga se descarte irregular de sangue humano era prática recorrente de funerária

Secretaria de Qualidade Ambiental vai fiscalizar todas as empresas fúnebres do município e verificar quantas trabalham com embalsamamento

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

Manuelle Motta

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS