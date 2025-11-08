Prefeito de Canguçu é internado em Pelotas após sofrer um AVC

Conforme assessoria de imprensa, Arion Braga está lúcido, conversando e se movimentando normalmente. Prefeitura de Canguçu / Divulgação

O prefeito do município de Canguçu, Arion Braga (PP), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico transitório na sexta-feira (7). O político de 59 anos estava cumprindo agenda no 5º Distrito quando passou mal.

Segundo a assessoria de imprensa, o prefeito foi atendido na unidade básica de saúde (UBS) da região, depois foi encaminhado ao Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, onde segue internado em observação.

— A internação é apenas para observar o quadro nas primeiras horas, mas está totalmente lúcido e com os movimentos recuperados — afirma a assessoria, em contato com GZH Zona Sul.

Em comunicado, familiares de Arion Braga agradeceram as mensagens de apoio e solidariedade recebidas.

Nota da família

Informamos que o prefeito Arion Braga sofreu um AVC isquêmico transitório e está internado na cidade de Pelotas, onde permanece sob acompanhamento médico.

O quadro de saúde continua estável. O prefeito está lúcido, conversando e se movimentando normalmente, e sendo acompanhado por uma equipe médica especializada.