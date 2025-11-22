Praia do Cassino recebe guarda-vidas a partir deste final de semana

Em média, serão quatro profissionais por unidade. Jonathan Heckler / Agencia RBS





A Praia do Cassino começou a contar com a presença de guarda-vidas a partir deste sábado (22). O efetivo aturará aos finais de semana na região para reforçar a segurança dos veranistas, que já começaram a frequentar a orla.

Os profissionais chegaram no litoral Sul antes mesmo do início da Operação Verão, prevista para o dia 13 de dezembro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, esses guarda-vidas estão concluindo a última etapa do curso para a temporada de 2025/2026. A presença do efetivo no Balneário Cassino neste final semana será a última etapa da formação, que possui atividades práticas.

— Todos estão acompanhados por Guarda-Vidas Militares e fiscalizados pelo oficial coordenador do estágio operacional — afirma capitão Gomes, responsável pelo curso de formação.





Segundo a prefeitura de Rio Grande, o público presente no Balneário aos fins de semana é estimado em 85 mil pessoas, sendo 55 mil moradores e 30 mil visitantes.

Onde estará o efetivo?

Receberão guarda-vidas as guaritas 04, 10, 13, 14 e 20; a primeira guarita fica próxima aos Molhes da Barra. Em média, serão quatro profissionais por unidade.

Os guarda-vidas atuarão nos postos a partir das 9h da manhã até o final da tarde.

Estrutura

Além da colocação de guaritas, banheiros químicos também já começaram a ser instalados na orla. Até o momento, 34 unidades estão disponíveis para a população.

— Iniciamos a colocação dos banheiros químicos no final de semana passado. Devemos ampliar com o início da temporada no próximo mês — afirma Miguel Satt, secretário do Cassino.

Orla da praia perto da Rua Rio de Janeiro é isolada para o público

Equipes da prefeitura realizaram a colocação de muros de areia para delimitar o local. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Neste final de semana, a orla da praia próximo a rua Rio de Janeiro (perto do riacho) estará fechada para o fluxo de veículos.

Conforme a secretaria do Cassino, a medida é em decorrência a presença de lama na região. Equipes da prefeitura realizaram a colocação de muros de areia para delimitar o local e evitar a aproximação de banhistas.