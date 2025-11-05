Pelotas torna obrigatória a identificação eletrônica de cães de guarda com microchip

Microchip é implantado sob a pele do animal e permite identificar o tutor e informações básicas, como raça e histórico vacinal Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Prefeitura de Pelotas estabeleceu uma nova lei que torna obrigatória a identificação eletrônica de cães por microchip. A medida vale tanto para animais comercializados quanto doados, e abrange raças consideradas de guarda ou força física acentuada.

De acordo com o projeto, já aprovado pelo Legislativo, deverão ser microchipados os cães das raças American Pit Bull Terrier, Fila Brasileiro, Rottweiler, Dobermann, Bull Terrier, Chow-Chow e Dogo Argentino, além de outras raças similares originadas de cruzamentos entre essas.

O microchip é um pequeno dispositivo implantado sob a pele, geralmente na base do pescoço do animal, que permite, com o uso de um leitor apropriado, identificar dados básicos do tutor e do próprio cão. O registro deve incluir nome, endereço, telefone, CPF e documento de identificação do tutor, além de origem, raça, data de nascimento, sexo, histórico de vacinas e número do chip do animal.

A Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), responsável pela execução da norma, deve realizar ainda nesta semana uma reunião para definir o formato da fiscalização.

Segundo a prefeitura, a microchipagem é de responsabilidade do tutor ou criador. O objetivo é facilitar a identificação de animais, garantir maior segurança à população e melhorar o controle populacional de cães na cidade.