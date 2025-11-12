Pelotas terá Festival da Igualdade Racial nesta sexta-feira

Programação ocorre no largo do Mercado Central de Pelotas. Ígor Islabão / Grupo RBS

O Festival da Igualdade Racial será realizado nesta sexta-feira (14) em Pelotas, com programação no largo Mercado Central. Promovido pela Secretaria de Igualdade Racial do município, o evento tem início às 14h e segue até as 23h30min.

A programação inclui uma aula magna sobre enfrentamento ao racismo, voltada a estudantes da rede pública municipal, além da entrega de kits educativos às escolas.

Um dos principais objetivos do festival é promover a educação antirracista e reforçar as ações de combate ao racismo na cidade. Segundo o secretario de Igualdade Racial, Júlio Domingues, o festival também servirá divulgar a campanha "Se é racismo, denuncie".

—Identificamos ao longo da vivência da secretaria que temos muitos casos de racismo acontecendo na cidade. A partir dessa data, vamos intensificar esse trabalho de incentivar as pessoas denunciarem casos de racismo — conta.

Além das atividades educativas, o público poderá acompanhar uma programação musical diversificada. Entre as atrações confirmadas estão Preto de Sapato, Laddy Dee, Filhas de Obá, Samba de Terreiro, Leh Moraes e Maurel Duarte.

Lanceiros

O dia 14 de novembro foi escolhido pelo lado simbólico da data para o povo negro gaúcho.

— A data marca a traição de Porongos. Então, a gente vai fazer algumas referências aos Lanceiros Negros durante o evento. Eles são uma representação da presença negra no Rio Grande do Sul, que é algo que a gente precisa exaltar bastante — afirma.

Confira a Programação

14h – Abertura oficial

15h – Aula magna sobre a luta contra o racismo

16h – Preto de Sapato

17h30min – Laddy Dee

19h – Filhas de Obá

20h – Samba de Terreiro

21h10min – Leh Moraes

22h20min – Maurel Duarte