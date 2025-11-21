Pelotas sediará reunião binacional para traçar o rumo da Bacia da Lagoa Mirim

Pesquisadores, gestores públicos e representantes de ambos países buscarão definir ações conjuntas de gestão dos recursos hídricos. Nauro Júnior / Agencia RBS

Na próxima segunda-feira (24) ocorre em Pelotas a Oficina Nacional sobre a Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) para debater soluções sustentáveis e integradas para a Bacia da Lagoa Mirim e lagoas costeiras. A oficina é promovida pela Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS), ligada à Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A programação integra o Projeto Gestão Binacional e Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras e tem o objetivo de fortalecer a capacidade dos setores público e privado do Brasil e do Uruguai para promover uma gestão estratégica e sustentável dos recursos hídricos da região.

Durante a oficina, serão apresentados os resultados dos aprofundamentos em temas ambientais, sociais e econômicos, além dos problemas que cruzam a fronteira na Bacia. A atividade integra a programação da Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas (Copsul).

A oficina será na Associação Otroporto, na rua Benjamin Constant, 701A. A programação ocorre das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O que é a ADT

A Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT) é um estudo técnico sobre a situação atual e futura da bacia, com foco em problemas ambientais e como eles afetam os recursos hídricos. A partir dos resultados da ADT, serão definidas prioridades de ação para a gestão binacional entre Brasil e Uruguai.

O Projeto Gestão Binacional e Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e implementado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).