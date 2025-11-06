Pelotas lança marca voltada à internacionalização

Objetivo é fortalecer a imagem do município como uma cidade acolhedora, promovendo a integração com cidades, universidades e organismos multilaterais. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas anunciou a criação do Pelotas Global, marca voltada para aproximar o município de outras cidades, instituições e países. A marca será lançada oficialmente nesta sexta-feira (7).

A iniciativa é do Programa de Internacionalização do município, que é formado pela prefeitura, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

Segundo a diretora de Internacionalização da prefeitura, Esmeralda Faria, o objetivo do Pelotas Global é fortalecer a imagem de Pelotas como uma cidade acolhedora, promovendo a integração com cidades, universidades e organismos multilaterais de todo o mundo.

— Surge de uma iniciativa de fazer Pelotas se abrir para o mundo e o mundo se abrir para Pelotas, buscando consolidar a nossa cidade como um território acolhedor pelas questões migratórias, como um território de oportunidades, cooperação e de inovação — explica.

Segundo Esmeralda, o Pelotas Global também vai estreitar as relações com as cidades-irmãs de Suzu, no Japão, Aveiro, em Portugal, e Colônia Sacramento, no Uruguai, além buscar uma aproximação com o continente africano.

Conferência climática

A primeira atividade do Pelotas Global será a Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas - Copsul. As atividades ocorrerão simultaneamente com a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Belém, no Pará, entre 10 e 20 de novembro.

A programação da Copsul será espalhada por diferentes territórios de Pelotas com o objetivo de discutir os temas de cada localidade. Já entre os dias 24 e 28 de novembro, a Copsul terá uma programação dividida em cinco temas: resiliência climática e transformação urbana; economia sustentável e inovação; sociedade justa e inclusiva; energia e transição justa e natureza, alimentos e comunidades

— A gente achou importante aproveitar que todo o mundo vai estar pensando nessa temática, para fazer algo aqui na região, mobilizando Pelotas, mas também convidando a região a participar das atividades que a gente vai desenvolver aqui no território — explica Esmeralda.

Parceria