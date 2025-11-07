Pelotas lança marca de internacionalização e sediará conferência sobre mudanças climáticas

Lançamento foi feito pelo prefeito Fernando Marroni nesta sexta-feira. Gabriel Verissimo / Grupo RBS

A Prefeitura de Pelotas lançou oficialmente a marca Pelotas Global na manhã desta sexta-feira (7), em cerimônia realizada na sede do Executivo municipal.

A iniciativa busca promover a internacionalização do município e é resultado de uma parceria da prefeitura com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

Segundo o secretário de Planejamento e Gestão, Salvador Mandagará Martins, o desenvolvimento da Pelotas Global foi inspirado em países asiáticos. O objetivo é promover movimentos conjuntos entre as principais instituições públicas da região para fortalecer as conversas sobre o meio ambiente.

— Devemos aprender com os bons exemplos. Percebemos o cuidado que países da Ásia têm de estabelecer relações a partir de um conjunto de instituições. Essa iniciativa pode fortalecer nossa posição na mesa de negociação e expor nossas potencialidades — afirmou.

A partir da nova marca, o projeto irá realizar a Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas (Copsul), prevista para acontecer simultaneamente à COP30, conferência da ONU sobre o clima, que acontece entre os dias 10 e 20 de novembro em Belém (PA).

O foco da primeira edição da Copsul será promover uma escuta junto à comunidade de Pelotas sobre os temas discutidos na COP30. A intenção é elaborar resoluções para a concretização de ações já em 2026.

— A população deve acompanhar isso. A perspectiva é produzir eventos no município que permitam às pessoas acompanhar os debates. E estamos organizando, para 2026, uma nova Conferência com a meta de implementação dessas políticas — explicou o secretário.