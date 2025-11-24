Pelotas e Rio Grande entram em lista de cidades que terão apoio federal contra eventos climáticos

Técnicos dos municípios receberão assessoria de técnicos de universidades. Frederico Feijó / Agência RBS

Pelotas e Rio Grande estão entre os 69 municípios brasileiros escolhidos para participar do Projeto AdaptAÇÃO, do Ministério das Cidades, que prestará apoio técnico para lidar com riscos climáticos. A lista foi anunciada na semana passada, durante evento na COP30, em Belém, e deve impactar quase 23 milhões de pessoas em todo o país, segundo o ministério. No Rio Grande do Sul também foram contemplados os municípios de Eldorado do Sul, Canoas e Gramado.

A iniciativa fornecerá assessoria especializada para os municípios aprimorarem instrumentos locais de política urbana com foco na adaptação climática e na preparação para eventos como enchentes, calor extremo e deslizamentos.

Segundo o secretário de Urbanismo de Pelotas, Otávio Peres, o projeto incluirá a capacitação dos técnicos do município para a adoção de iniciativas cientificamente embasadas.

— É um benefício indireto para a cidade. Avança tecnicamente nos instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade e nos mantém em contato direto com os ministérios do governo federal. Acreditamos que isso é fundamental para captar recursos para os projetos que estamos desenvolvendo para Pelotas — disse.

De acordo com Peres, a proposta apresentada pelo município para participar do projeto parte de três instrumentos previstos no Estatuto das Cidades: o zoneamento de interesse ambiental e urbanístico, a transferência do direito de construir de áreas de preservação para locais ambientalmente seguros e a criação de projetos específicos de expansão urbana.

O projeto é uma parceria do governo federal com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR e Observatório das Metrópoles.



