Pelotas deve concluir instalação de estações meteorológicas em dezembro 

Pelotas deve concluir em dezembro a instalação da terceira e última das três estações meteorológicas que foram entregues ao município pelo governo do Estado em setembro.

Segundo o secretário de Defesa Civil do município, Milton Martins, a última estação será instalada na eclusa do canal São Gonçalo. A localização é estratégica para o monitoramento do nível da água na Lagoa Mirim.

— Nossa expectativa é que a instalação ocorra ainda em dezembro, mas ainda sem data precisa. Estamos aguardando a empresa contratada. Essa estação da eclusa é a de mais fácil instalação — explica o secretário.

A segunda estação foi instalada na última sexta-feira (21). O local escolhido foi a ponte sobre o Arroio Pelotas, na região do Passo do Pilão, no limite entre Monte Bonito e Cerrito Alegre. A primeira foi instalada na Colônia de Pescadores Z3.

A escolha dos locais foi definida em conjunto por Coordenadoria Regional da Defesa Civil, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e faculdades de Hidrologia e Engenharia Hídrica.

Com todas instaladas, as estações começam a operar em dezembro. Os equipamentos se somam a outros cinco já em operação na cidade.

As novas estações vão fornecer, além do nível da água, informações como intensidade e volume de chuva, umidade do ar, índice de raios ultravioleta e também a intensidade e direção do vento.

Os dados coletados em Pelotas serão disponibilizados em tempo real, permitindo que a população acompanhe o nível da água no município através de uma plataforma, que ainda não foi divulgada pela Prefeitura.