Pagamento por Pix nas lanchas entre Rio Grande e São José do Norte começa a funcionar nesta quarta-feira

Pagamento por cartões de crédito e débito ainda não é aceio. Joanna Manhago / Grupo RBS

O pagamento via Pix nas catracas das lanchas que fazem o transporte de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte começa a funcionar nesta quarta-feira (26). Os equipamentos já foram instalados pela Transnorte, empresa que administra o serviço.

Segundo a Metroplan, órgão que fiscaliza o funcionamento das lanchas, ao longo da última semana, equipes realizaram testes para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos. Cada uma das hidroviárias — de Rio Grande e de São José do Norte — recebeu uma catraca.

O pagamento com a nova modalidade poderá ser feito logo na primeira viagem de quarta-feira, que sai às 5h30 de São José do Norte. A compra das passagens em dinheiro segue permitida.

Até agora, o Pix só podia ser utilizado de forma antecipada, através do WhatsApp da empresa. A possibilidade de pagar diretamente na catraca era uma reivindicação frequente de passageiros e foi determinada pela Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) durante o último reajuste tarifário, aplicado em 10 de setembro.

Leia Mais Tarifa da travessia entre Rio Grande e São José do Norte ficará mais cara a partir de sábado (13)

Inicialmente, o serviço deveria ter sido atualizado até o dia 10 de outubro, mas a Transnorte solicitou a ampliação do prazo, passando para o dia 24 de novembro.

— Fizemos 10 dias de testes e a operação demora cerca de 30 segundos para ser concluída. Para otimizar o tempo a gente orienta que o passageiro já entre na fila com o aplicativo do banco, isso dá um ganho de até 15 segundos. Esse tempo evita congestionamento — disse Éliton Rodrigues, assessor de gabinete da superintendência da Metroplan.