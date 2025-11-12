Obras preparam acesso ao Laranjal para a temporada de verão

Trabalho busca nivelar pistas e recuperar o pavimento. Smop / Prefeitura de Pelotas

Com o aumento do movimento rumo ao Laranjal previsto para os próximos meses, a Prefeitura de Pelotas intensificou obras em vias de acesso aos balneários. O objetivo é melhorar o tráfego e as condições de circulação para veranistas e moradores durante o período de veraneio.

Nesta semana, o trabalho se concentra na entrada do Balneário dos Prazeres, conhecido como Barro Duro, onde está sendo requalificada a rótula que liga as avenidas Adolfo Fetter e Amazonas — um ponto crítico de circulação. A intervenção busca nivelar as pistas e recuperar o pavimento, que apresentava desgaste acentuado.

De acordo com o secretário de Obras e Pavimentação, Rogério Salazar, apenas na terça-feira (11) foram aplicadas 38 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A previsão é concluir o serviço nesta quarta-feira (12) e seguir com melhorias em outros trechos da Adolfo Fetter.

Além das obras viárias, uma equipe do projeto Mão de Obra Prisional (MOP) realiza desde segunda-feira (10) reparos no calçadão dos balneários Valverde e Santo Antônio, com substituição de blocos de pavimentação danificados.