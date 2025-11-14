Obra de duplicação da RS-734 deve ser retomada na segunda-feira

Laura Cosme / Grupo RBS

A obra de duplicação da RS-734, em Rio Grande, está com parte dos serviços paralisados para readequações no projeto. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a atual parada deve seguir até a próxima segunda-feira (17).

Dentre as manutenções extras estão as desapropriações de prédios no entorno da rodovia e o remanejamento das redes de água e postes elétricos. Enquanto esse trabalho é realizado, as obras na pista foram pausadas.

As readequações começaram há aproximadamente 75 dias, porém a reportagem de GZH Zona Sul apurou que a obra não ficou parada durante todo o período. O Daer não confirmou se a pausa desta semana vai afetar o cronograma de obras da duplicação. Atualmente, o prazo para conclusão da obra é junho de 2026.

A duplicação

A duplicação teve início em junho de 2022, sob responsabilidade da Construtora Conpasul. Em 2023, durante os trabalhos de terraplenagem e drenagem, a empresa precisou remanejar postes da CEEE Equatorial nas margens da rodovia, o que levou à paralisação da obra por 30 dias.

Em abril de 2023, a Conpasul desistiu da execução por não conseguir cumprir os prazos contratuais. A Construtora Pelotense, segunda colocada na licitação, assumiu os trabalhos em agosto do mesmo ano e permanece à frente da obra desde então.

As intervenções também foram interrompidas completamente entre setembro e novembro de 2023 e entre maio e junho de 2024 devido ao volume excessivo de chuvas. A enchente de 2024 agravou os atrasos, afetando a logística e a entrega de materiais e equipamentos, o que contribuiu para interrupções parciais ou totais ao longo de quase dois anos.