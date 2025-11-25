Obra busca resolver problema crônico de baixa pressão na Cohab Guabiroba

Moradores da Cohab Guabiroba, em Pelotas, convivem há décadas com a falta de água nos andares mais altos dos prédios. Na segunda-feira (24), uma nova obra do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) avançou pela Avenida Fernando Caruccio com o objetivo de reduzir o problema.
A intervenção prevê a instalação de uma tubulação de 150 milímetros ao longo de mais de um quilômetro. O novo trecho deve conectar a adutora de 500 milímetros da Estação de Tratamento Santa Bárbara — que passa pela Avenida Francisco Caruccio — à Avenida João Goulart, reforçando o abastecimento da região.
De acordo com o município, o material usado na obra já estava disponível no estoque da autarquia. Considerando os valores atuais, o custo estimado dos tubos é de cerca de R$ 200 mil. A execução, realizada pelo próprio Departamento de Obras Novas do Sanep, dispensa contratação externa.
Problema antigo
Morador da Cohab Guabiroba desde a década de 1980, Edson Vergara relata que a baixa pressão da água nos andares superiores é um problema histórico na comunidade.
— É um sufoco isso aqui. Tem dias que não tem pressão, a água não sobe. Quarto andar mesmo é difícil — conta.
Vergara precisou instalar uma caixa d’água particular para garantir abastecimento no apartamento onde vive.
A previsão do Sanep é concluir os trabalhos até o fim da semana. A etapa que exigia apoio de agentes de trânsito já foi encerrada, e não há mais bloqueios na Avenida Francisco Caruccio durante a execução da obra.