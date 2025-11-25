Obra busca resolver problema crônico de baixa pressão na Cohab Guabiroba

Tubulação está sendo instalada ao longo da Avenida Francisco Caruccio. Igor Islabão / Grupo RBS

Moradores da Cohab Guabiroba, em Pelotas, convivem há décadas com a falta de água nos andares mais altos dos prédios. Na segunda-feira (24), uma nova obra do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) avançou pela Avenida Fernando Caruccio com o objetivo de reduzir o problema.

A intervenção prevê a instalação de uma tubulação de 150 milímetros ao longo de mais de um quilômetro. O novo trecho deve conectar a adutora de 500 milímetros da Estação de Tratamento Santa Bárbara — que passa pela Avenida Francisco Caruccio — à Avenida João Goulart, reforçando o abastecimento da região.

De acordo com o município, o material usado na obra já estava disponível no estoque da autarquia. Considerando os valores atuais, o custo estimado dos tubos é de cerca de R$ 200 mil. A execução, realizada pelo próprio Departamento de Obras Novas do Sanep, dispensa contratação externa.

Problema antigo

Andares mais altos sofrem com abastecimento atual. Ígor Islabão / Grupo RBS

Morador da Cohab Guabiroba desde a década de 1980, Edson Vergara relata que a baixa pressão da água nos andares superiores é um problema histórico na comunidade.

— É um sufoco isso aqui. Tem dias que não tem pressão, a água não sobe. Quarto andar mesmo é difícil — conta.

Vergara precisou instalar uma caixa d’água particular para garantir abastecimento no apartamento onde vive.

Outra equipe trabalha colocando os tubos na Avenida João Goulart, ao lado do Canal Santa Bárbara. Ígor Islabão / Grupo RBS