Muro de contenção do viaduto na BR-116 desmorona em Pelotas; trânsito é desviado

Parte da lateral do muro de contenção do viaduto localizado no km 514 da BR-116, em Pelotas, desmoronou na tarde desta sexta-feira (7). O incidente levou ao desvio do trânsito de veículos para a via marginal.

Até o momento, não há previsão para a normalização do tráfego na rodovia. Equipes da Ecovias Sul, concessionária responsável pela estrada, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar o fluxo de veículos.

Conforme a concessionária, o tráfego sobre o viaduto será liberado assim que houver condições seguras de circulação. Não há registro de feridos em decorrência do desmoronamento.