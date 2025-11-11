Motociclista é resgatado após acidente no Farol do Albardão 

Turista realizava o trajeto entre os municípios de Rio Grande e Chuí, pela orla, quando a motocicleta ficou atolada. Divulgação / Defesa Civil

O motociclista Marcelo Brito, 53 anos, natural de Hortolândia, interior de São Paulo, foi resgatado após sofrer um acidente na faixa de areia entre as praias do Cassino e do Hermenegildo na segunda-feira (10), perto do Farol do Albardão, a cerca de cem quilômetros do Cassino.

O turista realizava o trajeto entre os municípios de Rio Grande e Chuí, pela orla, quando a motocicleta do modelo Himalayan ficou atolada, por volta do meio-dia. Essa era a primeira vez que Marcelo passava pela região:

— No trajeto tinha um poço d'água, que não é visível. De repente, a moto entrou nessa parte e parou, estagnou de repente, e eu voei por cima do guidão, caí em cima da minha clavícula, que acabei fraturando. Consegui chegar, com o apoio de mais dois colegas que estavam comigo, até o farol da Marinha, onde permaneci durante a tarde toda aguardando o socorro — conta.

A dupla de amigos conseguiu auxiliar Marcelo e o encaminhar até o farol. A operação de resgate foi conduzida de forma integrada pela Defesa Civil do Rio Grande, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

— A equipe de enfermagem da Secretaria da Saúde realizou uma avaliação rápida, que indicava possíveis fraturas, e o atendimento foi conduzido com esse cuidado desde o início do resgate — explica Anderson Montiel, secretário executivo da Defesa Civil.

Após o resgate, o turista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cassino, onde passou por avaliações médicas para determinar a gravidade das lesões.

Conforme Marcelo, não houve necessidade de procedimentos cirúrgicos. O veículo envolvido no acidente ficou no Farol do Albardão.



