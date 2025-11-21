Ministério Público propõe acordo para evitar processo criminal após instalação irregular de bomba de drenagem em condomínio de Pelotas

A estrutura servia para tirar água dos três lagos do condomínio privado e despejar em uma avenida que dá acesso ao Canal São Gonçalo. Douglas Dutra / Grupo RBS

O Ministério Público apresentou, nesta sexta-feira (21), uma proposta de transação penal ao condomínio Lagos de São Gonçalo, em Pelotas, e ao seu ex-síndico, após o caso da instalação não autorizada de uma bomba de drenagem no empreendimento durante a enchente de maio de 2024.

O acordo, se aceito e cumprido, evita o andamento de um processo criminal e prevê o pagamento de sete salários mínimos pelo condomínio e de três salários mínimos pelo responsável. Os valores serão repassados ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

No caso da pessoa física, há ainda a possibilidade de substituição por prestação de serviços comunitários por dois meses.

A proposta também determina que os envolvidos apresentem, no prazo de 90 dias, uma licença ambiental válida do empreendimento. Se o prazo não for cumprido, haverá multa diária de R$ 150, com valores também destinados ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), administrado pelo MPRS.

Relembre o caso

No dia 16 de maio de 2024, uma bomba de grande vazão foi instalada para drenar os três lagos do condomínio privado, despejando água em uma avenida que dá acesso ao Canal São Gonçalo, um dos córregos afetados pelas chuvas daquele mês. O empreendimento fica nas proximidades do bairro Navegantes.

Segundo o Ministério Público, a instalação ocorreu sem autorização do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), o que resultou em autuação pela autarquia.

Embora um laudo pericial tenha indicado que a bomba flutuante não exigia licenciamento ambiental específico, o Ministério Público constatou que a Licença de Operação do condomínio estava vencida desde novembro de 2021.

De acordo com o promotor de Justiça Adriano Zibetti, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal para a audiência preliminar.