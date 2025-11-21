Geral

Durante a enchente de 2024
Ministério Público propõe acordo para evitar processo criminal após instalação irregular de bomba de drenagem em condomínio de Pelotas

Medida busca reparar danos ambientais, regularizar a situação do condomínio e evitar a tramitação de processo criminal 

Laura Cosme

