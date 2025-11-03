Ministério Público investiga descarte irregular de sangue humano por funerária em Pelotas

Funerária afirma que trabalha "de acordo com as melhores práticas ambientais". Igor Islabão / Agência RBS

O Ministério Público (MP) investiga a denúncia de descarte irregular de sangue humano por uma funerária de Pelotas. A Funerária Bom Jesus, no bairro Fragata, teve o setor de embalsamamento interditado nesta segunda-feira (03) após a Prefeitura de Pelotas identificar o descarte de sangue humano na rede de esgoto do município.

O promotor de Justiça Adriano Zibetti afirma que já solicitou informações à Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) sobre as providências administrativas adotadas em relação ao caso.

— É um trabalho que está sendo concatenado entre a SQA e a Patram (Patrulha Ambiental da Brigada Militar), e eles estão no aguardo de um laudo de afluentes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), até para se ter eventual materialidade do crime ambiental — explica.

Zibetti afirma que solicitou a verificação de todos os outros estabelecimentos de Pelotas que façam o embalsamamento de cadáveres.

— A ideia é ver como estão esses planos de gerenciamento, se eles têm todas as licenças necessárias para isso junto aos órgãos competentes e se está tendo a destinação adequada desses resíduos, para que não sejam colocados na rede de esgoto — comenta.

Segundo o promotor, será instaurado um inquérito civil para apurar as possíveis irregularidades.

Entenda

A Funerária Bom Jesus, de Pelotas, teve o seu setor de embalsamamento interditado pela Prefeitura de Pelotas após uma equipe de fiscalização confirmar o descarte irregular de sangue humano na rede de esgoto. Embora não haja interferência na água potável, o descarte pode causar a contaminação do solo e danos ambientais.

Em nota, a funerária confirmou o recebimento da notificação da secretaria e que irá se reunir com os órgãos competentes. A empresa diz que trabalha "de acordo com as melhores práticas ambientais" e que possui todos os alvarás de funcionamento.

Nota da Funerária Bom Jesus:

A funerária Bom Jesus recebeu hoje uma notificação da secretaria de qualidade ambiental do município de Pelotas, a respeito das emissões de resíduos líquidos na rede pública de esgoto.

É uma característica da empresa trabalhar sempre de acordo com as melhores práticas ambientais, e participará ainda esta semana de uma reunião com a mesma secretaria, para esclarecimentos.