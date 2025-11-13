Mestre Griô José Baptista sofre AVC grave e está internado na UTI em Pelotas

Baptista está na UTI da Santa Casa de Pelotas. Divulgação / Arquivo Pessoal

O mestre José Baptista está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Pelotas. Baptista é reconhecido como Mestre Griô e Mestre Cultura Viva do Brasil, com mais de 50 anos de trajetória dedicados à arte, à educação e à preservação das tradições afro-gaúchas.

Baptista é o projetista do modelo cônico e contemporâneo do Tambor de Sopapo, instrumento símbolo da ancestralidade negra em Pelotas e um dos responsáveis pela transformação do Tambor em Patrimônio Imaterial da cidade, em 2021. Sua contribuição é considerada inestimável para a história cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Ele se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico grave e está hospitalizado desde o dia 4 de novembro.

Segundo a filha e produtora cultural Nina Grace Baptista, o estado de saúde é estável, mas o AVC afetou o lado direito do cérebro, resultando na paralisia do lado esquerdo e no comprometimento das funções motoras e de comunicação.

— A gente tem fé que logo ele vai se recuperar, ele vai sair dessa, é um homem muito forte — conta Nina.

Família busca recursos para recuperação

Para custear o tratamento e a recuperação, a família criou uma vaquinha online, solicitando contribuições de amigos, admiradores e do público em geral.

Conforme Nina, será necessário o acompanhamento de profissionais em diversas áreas, como: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista e psicólogo, além da compra de medicamentos.

— Ele vai precisar alugar cadeira de rodas, cadeira de banho e fazer uma reforma na parte de baixo da casa com medidas de acessibilidade, para poder se movimentar com a cadeira de rodas — afirma a produtora.

A família está preocupada, pois Baptista não poderá trabalhar por um período e eles já possuem um custo mensal elevado de cerca de R$ 4 mil com a mãe dele, que tem Alzheimer e reside em uma clínica geriátrica.

— A gente não consegue fazer tudo isso sozinho. Ainda mais que agora ele não vai poder trabalhar, até ele poder se recuperar totalmente — explica Nina.

Como ajudar?