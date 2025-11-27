Memorial inédito deve marcar local do Massacre de Porongos, em Pinheiro Machado

Ideia é transformar área em um centro vivo de memória, resistência e turismo histórico no Rio Grande do Sul. Divulgação / Prefeitura de Pinheiro Machado

O sítio histórico dos Porongos, em Pinheiro Machado, poderá ganhar o primeiro monumento permanente dedicado aos Lanceiros Negros, no exato local onde ocorreu o massacre de 1844 — um dos episódios mais emblemáticos e controversos da Revolução Farroupilha. A prefeitura articula a criação de um memorial com investimento previsto de R$ 2 milhões, recurso que viria através de emenda parlamentar.

Caso se concretize, a obra representará o primeiro esforço oficial de grande porte para marcar fisicamente o espaço onde os lanceiros — soldados negros que lutaram ao lado dos farrapos — foram dizimados após uma emboscada que teria sido selada em acordo entre líderes farroupilhas e o Império. Hoje, o local conta apenas com uma placa e um marco simples.

Segundo o prefeito Ronaldo Madruga (PP), a intenção é transformar o Cerro dos Porongos em um polo de memória e visitação. A proposta ainda será detalhada, mas a ideia central é ampliar o reconhecimento histórico e atrair turistas interessados no episódio.

Memória construída em conjunto

A elaboração do projeto será feita em parceria com movimentos sociais ligados à pauta negra e ao resgate da história dos Lanceiros. A prefeitura planeja reunir representantes dessas entidades para definir o formato do monumento.

Atualmente, o sítio vem recebendo ações pontuais, como eventos culturais e visitas guiadas. No mês passado, o município sediou o Eco dos Porongos, com apresentações, debates e exibição do curta Apagados da História. O objetivo agora é consolidar um espaço permanente, com estrutura adequada para receber visitantes e preservar o local.