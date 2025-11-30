Marinha faz buscas por homem desaparecido na Barra de Rio Grande

O pescador Leandro Costa de Farias, 44 anos, é procurado pela Marinha após ter desaparecido na noite de sábado (29), na Barra de Rio Grande.
Segundo o Comando do 5º Distrito Naval, a embarcação pesqueira em que Leandro estava foi encontrada à deriva entre os Molhes da Barrra por volta das 21h30min de sábado com motores ligados e luzes acesas sem nenhum tripulante a bordo.
O último contato do pescador com um familiar ocorreu por volta das 20h20min do sábado. Ele vestia um moletom listrado azul e branco, calça azul e estava sem colete salva-vidas.
Ao longo deste domingo, a Marinha realiza uma operação de busca envolvendo navio, helicóptero e lancha. Qualquer informação sobre o paradeiro de Leandro deve ser comunicada imediatamente ao Salvamar Sul, pelo telefone (53) 98419-9173, ou à Capitania dos Portos, pelo telefone (53) 98402-0249.