Marinha faz buscas por homem desaparecido na Barra de Rio Grande

O pescador Leandro Costa de Farias, 44 anos, é procurado pela Marinha após ter desaparecido na noite de sábado (29), na Barra de Rio Grande.

Segundo o Comando do 5º Distrito Naval, a embarcação pesqueira em que Leandro estava foi encontrada à deriva entre os Molhes da Barrra por volta das 21h30min de sábado com motores ligados e luzes acesas sem nenhum tripulante a bordo.

O último contato do pescador com um familiar ocorreu por volta das 20h20min do sábado. Ele vestia um moletom listrado azul e branco, calça azul e estava sem colete salva-vidas.