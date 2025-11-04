Maria e João lideram ranking de nomes mais populares na Zona Sul; confira a lista

Dados do Censo foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira. Douglas Dutra / Grupo RBS

Os nomes Maria e João são os mais populares na Zona Sul do Estado, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo de 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4).

A análise da reportagem de GZH Zona Sul abrangeu as cinco cidades mais populosas da região: Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Canguçu e Santa Vitória do Palmar.

O sobrenome mais comum na região também segue a tendência nacional: Silva. Foram registrados 64.271 pessoas com este sobrenome, seguido por Santos, Oliveira e Rodrigues.

Em Pelotas, são 9.814 mulheres com o nome Maria, seguida de Ana, Vera e Júlia. Entre os homens, os nomes mais comuns são João, com 4.655 pessoas, seguidos de José, Paulo e Carlos.

Confira o ranking detalhado por cidades:

Pelotas

Nomes femininos:

Maria - 9.814 Ana - 4.191 Vera - 1.447 Júlia - 1.389 Márcia - 1.236 Patrícia - 1.211 Helena - 1.184 Bruna - 1.156 Juliana - 1.145 Fernanda - 1.143

Nomes masculinos:

João - 4.655 José - 3.489 Paulo - 3.364 Carlos - 2.351 Luís - 2.305 Lucas - 2.241 Pedro - 2.206 Gabriel - 2.083 Luiz - 1.948 Rafael - 1.790

Sobrenomes mais comuns:

Silva - 32.416 Santos - 15.244 Oliveira - 13.776 Rodrigues - 9.680 Souza - 9.189 Pereira - 9.109 Silveira - 9.013 Rosa - 7.134 Costa - 7.012 Ferreira - 6.715

Rio Grande

Nomes femininos:

Maria - 5.826 Ana - 2.537 Vera - 819 Julia - 819 Juliana - 616 Fernanda - 674 Marcia - 660 Laura - 630 Carla - 627 Claudia - 615

Nomes masculinos:

João - 2.499 Paulo - 2.193 José - 1.996 Carlos - 1.474 Luiz - 1.457 Lucas - 1.306 Gabriel - 1.279 Pedro - 1.286 Rafael - 1.115 Luis - 1.101

Sobrenomes mais comuns:

Silva – 20.054 Santos – 10.402 Oliveira – 8.450 Rodrigues – 7.532 Silveira – 6.721 Costa – 6.544 Souza – 5.987 Pereira – 5.834 Machado – 5.131 Rosa – 4.238

São Lourenço do Sul

Nomes femininos:

Maria – 829 Ana – 396 Vera – 168 Márcia – 143 Júlia – 136 Juliana – 121 Patrícia – 120 Helena – 111 Fernanda – 108 Letícia – 106

Nomes masculinos:

João – 523 José – 404 Paulo – 384 Luís – 311 Carlos – 291 Lucas – 223 Luiz – 207 Gabriel – 204 Rafael – 194 Marcos – 178

Sobrenomes mais comuns:

Silva – 3.756 pessoas Soares – 1.137 pessoas Santos – 1.000 pessoas Oliveira – 956 pessoas Ferreira – 919 pessoas Rodrigues – 870 pessoas Pereira – 786 pessoas Ribeiro – 709 pessoas Souza – 681 pessoas Lopes – 589 pessoas

Canguçu

Nomes femininos:

Maria – 1.177 Ana – 401 Vera – 212 Eva – 173 Márcia – 170 Eduarda – 142 Juliana – 136 Nara – 131 Mara – 130 Simone – 128

Nomes masculinos:

João – 575 José – 482 Paulo – 396 Lucas – 294 Luiz – 273 Carlos – 239 Gabriel – 238 Marcos – 234 Pedro – 201 Antônio – 192

Sobrenomes mais comuns:

Silva – 3.454 Borges – 1.915 Duarte – 1.903 Oliveira – 1.623 Silveira – 1.554 Santos – 1.411 Fonseca – 1.259 Souza – 1.224 Rodrigues – 1.186 Pereira – 1.180

Santa Vitória do Palmar

Nomes femininos:

Maria – 1.012 Ana – 355 Vera – 133 Eva – 114 Cláudia – 98 Júlia – 88 Luiza – 86 Márcia – 85 Fernanda – 78 Vitória – 77

Nomes masculinos:

José – 456 João – 424 Paulo – 266 Luiz – 252 Carlos – 222 Pedro – 202 Lucas – 171 Jorge – 162 Antônio – 153 Luis – 152

Sobrenomes mais comuns:

Rodrigues – 2.799 Silva – 2.597 Pereira – 2.239 Santos – 1.687 Correa – 1.513 Oliveira – 1.386 Souza – 1.123 Silveira – 1.098 Ávila – 846 Martins – 830



