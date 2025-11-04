Maria e João lideram ranking de nomes mais populares na Zona Sul; confira a lista

Os nomes Maria e João são os mais populares na Zona Sul do Estado, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo de 2022. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4).
A análise da reportagem de GZH Zona Sul abrangeu as cinco cidades mais populosas da região: Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Canguçu e Santa Vitória do Palmar.
O sobrenome mais comum na região também segue a tendência nacional: Silva. Foram registrados 64.271 pessoas com este sobrenome, seguido por Santos, Oliveira e Rodrigues.
Em Pelotas, são 9.814 mulheres com o nome Maria, seguida de Ana, Vera e Júlia. Entre os homens, os nomes mais comuns são João, com 4.655 pessoas, seguidos de José, Paulo e Carlos.
Confira o ranking detalhado por cidades:
Pelotas
Nomes femininos:
- Maria - 9.814
- Ana - 4.191
- Vera - 1.447
- Júlia - 1.389
- Márcia - 1.236
- Patrícia - 1.211
- Helena - 1.184
- Bruna - 1.156
- Juliana - 1.145
- Fernanda - 1.143
Nomes masculinos:
- João - 4.655
- José - 3.489
- Paulo - 3.364
- Carlos - 2.351
- Luís - 2.305
- Lucas - 2.241
- Pedro - 2.206
- Gabriel - 2.083
- Luiz - 1.948
- Rafael - 1.790
Sobrenomes mais comuns:
- Silva - 32.416
- Santos - 15.244
- Oliveira - 13.776
- Rodrigues - 9.680
- Souza - 9.189
- Pereira - 9.109
- Silveira - 9.013
- Rosa - 7.134
- Costa - 7.012
- Ferreira - 6.715
Rio Grande
Nomes femininos:
- Maria - 5.826
- Ana - 2.537
- Vera - 819
- Julia - 819
- Juliana - 616
- Fernanda - 674
- Marcia - 660
- Laura - 630
- Carla - 627
- Claudia - 615
Nomes masculinos:
- João - 2.499
- Paulo - 2.193
- José - 1.996
- Carlos - 1.474
- Luiz - 1.457
- Lucas - 1.306
- Gabriel - 1.279
- Pedro - 1.286
- Rafael - 1.115
- Luis - 1.101
Sobrenomes mais comuns:
- Silva – 20.054
- Santos – 10.402
- Oliveira – 8.450
- Rodrigues – 7.532
- Silveira – 6.721
- Costa – 6.544
- Souza – 5.987
- Pereira – 5.834
- Machado – 5.131
- Rosa – 4.238
São Lourenço do Sul
Nomes femininos:
- Maria – 829
- Ana – 396
- Vera – 168
- Márcia – 143
- Júlia – 136
- Juliana – 121
- Patrícia – 120
- Helena – 111
- Fernanda – 108
- Letícia – 106
Nomes masculinos:
- João – 523
- José – 404
- Paulo – 384
- Luís – 311
- Carlos – 291
- Lucas – 223
- Luiz – 207
- Gabriel – 204
- Rafael – 194
- Marcos – 178
Sobrenomes mais comuns:
- Silva – 3.756 pessoas
- Soares – 1.137 pessoas
- Santos – 1.000 pessoas
- Oliveira – 956 pessoas
- Ferreira – 919 pessoas
- Rodrigues – 870 pessoas
- Pereira – 786 pessoas
- Ribeiro – 709 pessoas
- Souza – 681 pessoas
- Lopes – 589 pessoas
Canguçu
Nomes femininos:
- Maria – 1.177
- Ana – 401
- Vera – 212
- Eva – 173
- Márcia – 170
- Eduarda – 142
- Juliana – 136
- Nara – 131
- Mara – 130
- Simone – 128
Nomes masculinos:
- João – 575
- José – 482
- Paulo – 396
- Lucas – 294
- Luiz – 273
- Carlos – 239
- Gabriel – 238
- Marcos – 234
- Pedro – 201
- Antônio – 192
Sobrenomes mais comuns:
- Silva – 3.454
- Borges – 1.915
- Duarte – 1.903
- Oliveira – 1.623
- Silveira – 1.554
- Santos – 1.411
- Fonseca – 1.259
- Souza – 1.224
- Rodrigues – 1.186
- Pereira – 1.180
Santa Vitória do Palmar
Nomes femininos:
- Maria – 1.012
- Ana – 355
- Vera – 133
- Eva – 114
- Cláudia – 98
- Júlia – 88
- Luiza – 86
- Márcia – 85
- Fernanda – 78
- Vitória – 77
Nomes masculinos:
- José – 456
- João – 424
- Paulo – 266
- Luiz – 252
- Carlos – 222
- Pedro – 202
- Lucas – 171
- Jorge – 162
- Antônio – 153
- Luis – 152
Sobrenomes mais comuns:
- Rodrigues – 2.799
- Silva – 2.597
- Pereira – 2.239
- Santos – 1.687
- Correa – 1.513
- Oliveira – 1.386
- Souza – 1.123
- Silveira – 1.098
- Ávila – 846
- Martins – 830
