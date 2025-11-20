Mais de 35 mil visitantes são esperados neste feriadão na Praia do Cassino

Na manhã desta quinta-feira (20), visitantes já aproveitaram para caminhar na orla e tomar banho de sol. Marga Andrade/Arquivo Pessoal

A Prefeitura de Rio Grande estima que 35 mil visitantes circulem no Cassino neste feriadão. Somados aos 40 a 50 mil moradores fixos, o balneário pode receber até 80 mil pessoas nos próximos dias. A movimentação já representa uma pré-temporada de verão.

A previsão do tempo indica máximas de 26°C nesta quinta-feira, estimulando a ida antecipada do público à praia. Por volta das 9h30, quando os termômetros marcavam 20ºC já havia movimento de pessoas caminhando na orla da praia, tomando chimarrão e tomando banho de sol.

A Secretaria Municipal do Cassino afirma que está executando ações diretas na orla, já pensando no reforço para a alta temporada. De acordo com o responsável pela pasta, Miguel Satt, estão sendo realizadas manutenções nos canais de drenagem e nas 17 guaritas, patrolagem no acesso à praia e nos trechos de rodagem para evitar atolamentos e instalação de banheiros.

— Estamos intensificando os trabalhos que fazemos ao longo do ano, mas agora, com a chegada da alta temporada, quando triplica o número de pessoas no Cassino, reforçamos ainda mais — comenta.

Além da orla, o secretário destaca que há frentes de trabalho nas vias urbanas, com corte de grama, revitalização de praças e novos pontos de iluminação pública.