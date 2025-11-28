Lama mantém orla do Cassino interditada há uma semana; recuperação pode levar até 45 dias

Setor isolado entre a Rua Rio de Janeiro e o canal Farroupilha segue com circulação proibida devido ao material escorregadio. Joanna Manhago

Nesta sexta-feira (28) completa uma semana que dois quilômetros da orla da Praia do Cassino foram interditados por causa do aparecimento de lama. A Prefeitura de Rio Grande estima que a região deve voltar à normalidade entre 30 e 45 dias.

De acordo com o secretário de município do Cassino, Miguel Satt, esse seria o tempo necessário para que a natureza agisse e para que fossem realizadas as intervenções necessárias para conter a lama.

— Pela minha experiência e pelo o que temos monitorado, esse é o tempo. Levando em conta o processo de secagem e suba da maré. Nós também atuamos jogando areia para cima do barro para acelerar o processo — explicou.

Ele considera também que isso pode acontecer de forma gradativa, com alguns trechos sendo liberados antes de outros.

A área isolada fica entre a Rua Rio de Janeiro e o canal de drenagem Farroupilha. São aproximadamente 150 metros entre a faixa de areia seca e a água. Marachas, que são pequenas marcações, foram construídas pela Secretaria de Município do Cassino para separar a área afetada da limpa.

O material é escorregadio, o que inviabiliza a circulação de veículos e pessoas no local. O banho de mar na região afetada também está proibido.

De acordo com a professora Elisa Fernandes, do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), a lama acumulada na orla da Praia do Cassino pode ter duas origens: a Lagoa dos Patos e a vazão do Rio da Prata, no Uruguai.

— Toda a água que escoa para o Oceano Atlântico sai pelos molhes da barra, e ali é uma região com uma movimentação de corrente muito menor. Essa condição de movimento forma um banco de lama. O material que veio da enchente do ano passado alimentou esse banco que fica nas proximidades da Praia do Cassino. Com o vento e ressaca forte da semana passada e condições específicas dessa época do ano, fez com que esse material viesse para a orla — disse.

Município instalou barreiras para isolar área e acelerar a recuperação. Joanna Manhago

Dragagem