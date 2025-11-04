La Niña aumenta salinidade da Lagoa dos Patos e eleva expectativa para a safra do camarão no Sul do Estado

Safra de 2024 atingiu apenas 40% da capacidade dos produtores de Rio Grande. Joanna Manhago / Grupo RBS

A próxima safra do camarão, que ocorre entre 1º de fevereiro e 31 de maio, deve ter resultado superior ao dos dois últimos anos no sul do Estado. Meteorologistas apontam que a redução das chuvas desde setembro, provocada pelo fenômeno La Niña, está deixando a água da Lagoa dos Patos mais salgada, condição essencial para o desenvolvimento do crustáceo.

Diferente do que ocorreu entre 2023 e 2024, o cenário atual é considerado favorável por pesquisadores e pescadores da região. Nos últimos anos as enchentes elevaram o nível da lagoa, dificultando a reprodução dos camarões e resultando em safras muito abaixo da média.

— Se a gente comparar com a última safra, a previsão é bastante otimista nesse sentido. Ainda que ocorra algum ponto eventual de chuva, deve ser algum período curto. Ter chuvas abaixo da média para a safra de camarão é um bom indicador — explica o meteorologista da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), Ricardo Gotuzzo.

A Lagoa dos Patos funciona como receptor final do escoamento hídrico do Rio Grande do Sul antes de chegar ao oceano. Em anos de maior volume de chuvas, o estuário fica menos salino e os camarões não completam seu ciclo reprodutivo. A baixa previsão de precipitação aumenta a expectativa de recuperação.

Em Rio Grande, por exemplo, a safra de 2024 terminou com 235 toneladas capturadas, o equivalente a cerca de 40% da capacidade dos pescadores artesanais, segundo a Secretaria Municipal da Pesca. A atividade movimenta a economia regional e é fonte principal de renda para mais de cinco mil pescadores da Zona Sul.

— Está melhor. Esse ano, por enquanto, está muito bom e tomara que siga assim, porque ano passado foi muito difícil para nós, principalmente o início — relatou o pescador rio-grandino Darte Oriente.