Reitor mais longevo
José Carlos Bachettini seguirá como reitor da UCPel até 2029

À frente da universidade desde 2012, médico será reconduzido ao cargo na instituição

Gabriel Veríssimo

Frederico Feijó

