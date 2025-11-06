José Carlos Bachettini seguirá como reitor da UCPel até 2029

Permanência de Bachettini foi anunciada pelo arcebispo Dom Jacinto Bergmann. Gabriel Verissimo / Grupo RBS

O médico José Carlos Pereira Bachettini Júnior seguirá à frente da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) até 2029. O anúncio da recondução foi feito nesta quinta-feira (6) pelo arcebispo metropolitano e chanceler da instituição, Dom Jacinto Bergmann.

Com o novo mandato, que abrangerá o quadriênio 2026–2029, Bachettini se tornará o reitor mais longevo da história da UCPel, cargo que ocupa desde 2012. Também foram confirmadas as reconduções da pró-reitora administrativa, professora Magda Westermann, e da pró-reitora acadêmica, professora Moema Chatkin.

A cerimônia de posse ainda não tem data definida, mas deve ocorrer após o término do atual mandato, em 14 de dezembro.

Trajetória

Formado em Medicina pela UCPel em 1990, Bachettini construiu sua carreira entre a assistência médica, a gestão hospitalar e a administração universitária. Foi chefe da UTI Geral e diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), além de vice-presidente da Unimed Pelotas. Em 2008, assumiu o cargo de vice-reitor da universidade, posição que o preparou para liderar a instituição.

Desde que assumiu a reitoria, em 2012, é reconhecido pela recuperação financeira e reestruturação administrativa da universidade e pela expansão da Faculdade de Medicina, hoje considerada a maior escola médica do Rio Grande do Sul.

Atualmente, o reitor também integra o Conselho Consultivo da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e o Comitê Técnico Disciplinar da Federação Unimed do RS.

Planos para o novo mandato

Durante o anúncio, Bachettini destacou que o atual momento marca o equilíbrio financeiro e o amadurecimento institucional da universidade.

— É um momento importante para a Universidade, não só na minha pessoa, mas de uma grande equipe que conduz um plano que completa 14 anos de desenvolvimento. Conseguimos reverter uma situação complexa, de grande endividamento, que comprometia não só a saúde do caixa, mas também a dos cursos. Hoje atingimos um equilíbrio que permite reinvestir na infraestrutura e, principalmente, na qualidade — afirmou.

Para o novo ciclo, o reitor afirmou que o foco será a excelência acadêmica e de serviços, reforçando o compromisso da instituição após a nota máxima obtida no MEC.

— Precisamos estar na prateleira da excelência, não só acadêmica, mas também de serviço. Isso aumenta a responsabilidade de todo o nosso time — acrescentou.

Entre as prioridades do próximo quadriênio está a transferência gradual das áreas da saúde para o novo Campus Saúde, conhecido como Cidade do SUS, que está em fase de obras.

— A ideia é que, até o fim de 2026, concluamos a primeira etapa, com urbanização, jardinamento, arruamento e a transferência da maior parte dos cursos e laboratórios da saúde. O Hospital de Simulação já é um sucesso e mostra o potencial dessa estrutura — afirmou Bachettini.

O arcebispo e chanceler da UCPel, Dom Jacinto Bergmann, justificou a recondução pela continuidade de um trabalho consolidado.

— A universidade reencontrou o seu caminho, e quando algo está dando certo, nada mais justo do que permitir que continue — declarou.

A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior da UCPel, após consulta à Arquidiocese de Pelotas, à comunidade acadêmica e à sociedade civil.



