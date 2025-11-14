Inscrições para concurso da Universidade Federal de Pelotas terminam domingo

Oportunidades são para candidatos de nível médio, técnico e superior. RBSTV / Reprodução

Termina no próximo domingo (16) o prazo para se inscrever no concurso público da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O processo seletivo oferece 10 vagas de nível médio, técnico e superior, com remunerações que variam conforme o cargo e chegam a R$ 9,5 mil, além de benefícios. Todas as funções têm carga horária de 40 horas semanais.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Técnico de Laboratório — Anatomia e Necropsia: 1 vaga

Técnico de Laboratório — Microbiologia: 1 vaga

Técnico em Contabilidade: 1 vaga

Farmacêutico-Bioquímico: 1 vaga

Médico — Anestesiologia: 2 vagas

Médico — Clínica Médica: 1 vaga

Médico - Atenção Básica à Saúde: 1 vaga

Médico — Pediatria: 1 vaga

Médico — Reumatologia: 1 vaga

Remuneração

Segundo o edital, os vencimentos básicos iniciais são:

R$ 3.029,89 para Técnico de Laboratório (Anatomia e Necropsia; Microbiologia) e Técnico em Contabilidade

R$ 4.967,04 para Farmacêutico-Bioquímico

R$ 9.523,96 para médicos das cinco especialidades

Além do salário, o servidor empossado recebe auxílio-alimentação de R$ 1.000 e pode ter acesso a auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde e auxílio pré-escolar.

Prova e inscrições

A prova objetiva está marcada para 25 de janeiro de 2026, com duas partes:

Conhecimentos gerais (língua portuguesa e legislação)

Conhecimentos específicos da área