Inscrições para comércio ambulante na Praia do Cassino começam na segunda-feira

Prazo segue até o dia 28 de novembro e é válido para o comércio ambulante e de trailers na orla da Praia

Laura Cosme

