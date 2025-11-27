Incêndio em aterro sanitário mobiliza bombeiros e causa fumaça em Santa Vitória do Palmar

Chamas atingem a área do bairro Aviação, na região norte do município. Fernando José Almeida / Imagens cedidas

Um incêndio de grandes proporções atinge o aterro sanitário de Santa Vitória do Palmar desde a tarde de quarta-feira (26) e segue ativo nesta quinta-feira (27), gerando uma densa nuvem de fumaça que se espalha por diferentes regiões da cidade. As chamas atingem a área do bairro Aviação, na região norte do município, e a suspeita inicial é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

Segundo a Prefeitura, duas pessoas foram identificadas no local e abordadas pela Brigada Militar, sendo conduzidas à Polícia Civil, que investiga o possível envolvimento delas no início do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao fogo durante toda a tarde e noite de quarta-feira e retomaram as ações às 6h desta quinta-feira, com apoio de maquinário da Prefeitura, usado para revolver o material acumulado e evitar que focos permaneçam no subsolo.





De acordo com a administração municipal, as chamas diminuíram ao longo da manhã, e a expectativa é extinguir totalmente o incêndio ainda hoje, caso as condições de vento sejam favoráveis.