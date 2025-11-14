Incêndio destrói nove casas em Rio Grande

Construções de madeira foram rapidamente consumidas pelas chamas. Laura Cosme / Grupo RBS

Nove casas de madeira no bairro Junção, em Rio Grande, ficaram completamente destruídas após serem atingidas por um incêndio na tarde desta sexta-feira (14). Uma quarta casa também foi afetada, mas moradores conseguiram conter o avanço do fogo.

Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência. Não há registro de nenhum ferido.

Segundo os moradores, o fogo começou em uma das casas por volta das 15h e a chama rapidamente se alastrou atingindo outras residências. As causas do incêndio são desconhecidas.

— Os bombeiros chegaram só bem depois que já tinha queimado tudo. Perdemos tudo, não deu tempo de tirar nada. Meu padrasto não conseguiu tirar o celular de dentro, ficou tudo, a gente perdeu tudo — afirma a moradora Camila Correia.