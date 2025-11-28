Incêndio atinge loja no centro de Pelotas; rua está bloqueada

Chamas provocaram intensa fumaça, chamando a atenção de moradores e curiosos. Igor Islabão / Grupo RBS

Um incêndio atinge um prédio no centro de Pelotas na tarde desta sexta-feira (28). O fogo começou por volta das 13h10min no andar superior da Mercado Skate Shop, localizada na Rua Andrade Neves, entre Doutor Cassiano e Voluntários da Pátria.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando controlar o incêndio, que provocou intensa fumaça, chamando a atenção de moradores e curiosos. Agentes de trânsito atuam para manter a área segura, que permanece bloqueada.

Segundo informações preliminares, não há registro de feridos, e nenhuma equipe do Samu precisou ser acionada até o momento.

A situação segue sendo acompanhada, e a orientação é evitar a região enquanto os trabalhos de combate ao fogo continuam.



Veja imagens do incêndio



