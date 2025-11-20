Incêndio atinge parque turístico em Canguçu e destrói área de preservação

Um incêndio atingiu o Parque Turístico de Nossa Senhora da Conceição de Canguçu, no sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (20).
De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as chamas consumiram um hectare de terra, área equivalente a um campo de futebol, localizada em uma região de preservação ambiental. Não houve registro de feridos.
Os bombeiros foram acionados por volta das 15h e trabalharam por cerca de duas horas até conseguirem controlar o fogo.
Segundo a corporação, foram utilizados cerca de três mil litros de água para combater as chamas, além do combate manual com batedores, em áreas de difícil acesso.
O parque, que costuma receber visitantes diariamente, precisou ser fechado durante a ocorrência. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram identificadas.