IFSul lança programa de pré-incubação com suporte profissional a projetos de ex-alunos

Egressos do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) com em desenvolver ideias de base tecnológica agora têm uma nova oportunidade de transformar seus projetos em futuros empreendimentos. A Hélice Incubadora Empresarial de Base Tecnológica (IEBT), vinculada ao instituto, lançou seu primeiro edital para seleção de propostas voltadas à pré-incubação.

A iniciativa representa um passo importante na consolidação do ecossistema de inovação da instituição e oferece suporte técnico, orientação profissional e acompanhamento especializado para o desenvolvimento de projetos com potencial de se tornarem startups.

— A Hélice foi a primeira a ser criada dentro do IFSul e a lançar esse edital. É um momento bastante histórico, porque nos coloca na cena local e regional do empreendedorismo dos ecossistemas de inovação. Vamos proporcionar que as pessoas tenham um ambiente seguro para criar e testar suas ideias de forma responsável — afirma Érica Martins, coordenadora da incubadora.

O edital oferece três vagas para propostas individuais ou em grupo, com inscrições abertas até 21 de novembro. Entre os requisitos, os projetos devem estar relacionados a áreas tecnológicas alinhadas aos cursos do IFSul, como Sistemas para Internet, Design, Engenharia e Química, e ter pelo menos um integrante estudante ou egresso do campus Pelotas.

— Esse edital começa com vagas para três projetos, podendo comportar até três pessoas por projeto, ou seja, um total de nove pessoas. A Hélice está instalada em uma estrutura provisória, e a direção do campus já assinou planos para uma expansão no futuro. Logo que essa área física se expanda, a ideia é expandir também para próximos editais — complementa Érica.

Apoio técnico e imersão no ecossistema de inovação

O processo seletivo irá avaliar dois grandes aspectos: a qualidade e clareza da ideia proposta e o perfil da equipe proponente, considerando características empreendedoras e o comprometimento com o desenvolvimento do projeto.

Durante seis meses, os participantes receberão suporte técnico, mentorias e orientações para transformar suas ideias em projetos estruturados, com potencial para se tornarem empresas no futuro. Nesta fase, não há exigência de CNPJ.

— A pré-incubação é o período em que a ideia abstrata começa a tomar forma. A pessoa pensa em montar um aplicativo, por exemplo, e passa a definir para quem será, como será monetizado, quem compõe a equipe e como chegar ao cliente. É esse o papel da Hélice — explica a coordenadora.

Em 2024, o IFSul foi o oitavo maior depositante de softwares junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), resultado direto do estímulo à pesquisa e à inovação.

— Temos muitas ideias nascendo dentro da instituição. A incubadora chega como um recurso a mais para que essas ideias não fiquem apenas no ambiente acadêmico, mas possam alcançar a sociedade — finaliza Érica Martins.

Como participar do edital?

Os interessados em concorrer a uma vaga do edital devem realizar a inscrição de forma virtual, por meio do site da Hélice Incubadora. (Acesse o edital na íntegra).

O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira fase, serão avaliadas a proposta escrita e a apresentação oral.

Conforme o edital, serão consideradas aprovadas as propostas que atingirem 60% da pontuação máxima da etapa. As dez propostas com maior pontuação avançam para a etapa seguinte, que analisa o perfil empreendedor de cada membro da equipe.

Já na segunda etapa, os candidatos irão participar de entrevistas para identificar características empreendedoras dos participantes. A participação de todos os membros será obrigatória.