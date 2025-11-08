IFRS campus Rio Grande abre vagas exclusivas para estudantes indígenas em cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) campus Rio Grande está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial destinado a estudantes indígenas que desejam ingressar em cursos técnicos e de graduação no primeiro semestre de 2026.
Ao todo, são 30 vagas disponíveis, entre cursos técnicos integrados ao ensino médio ou subsequentes e superiores. As inscrições podem ser realizadas até 18 de novembro de 2025, por meio do site da instituição com login e senha do Gov.br. Quem ainda não possui cadastro será direcionado para criá-lo no momento do acesso.
Critérios para inscrição
Os critérios de participação variam conforme o tipo de curso escolhido.
Para os cursos técnicos integrados e na modalidade EJA, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou concluí-lo até 29 de maio de 2026. No caso do EJA, também é necessário ter 18 anos ou mais.
Já para os cursos técnicos concomitantes, é preciso ter concluído o ensino fundamental e estar matriculado no ensino médio em qualquer instituição de ensino. Nos cursos técnicos subsequentes, o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da matrícula.
Para os cursos superiores de graduação, é obrigatório ter o ensino médio completo até a data da matrícula. Além disso, é necessário que os candidatos comprovem sua condição de pertencimento a povo indígena, conforme orientações e documentação exigida no edital. (Acesse o edital na íntegra).
Cursos e vagas
Cursos Técnicos Integrados
- Automação Industrial – 2 vagas
- Eletrotécnica – 2 vagas
- Geoprocessamento – 2 vagas
- Informática para Internet – 2 vagas
- Mecânica – 2 vagas
- Refrigeração e Climatização – 2 vagas
Cursos Técnicos Subsequentes
- Automação Industrial – 2 vagas
- Eletrotécnica – 2 vagas
- Enfermagem – 2 vagas
- Fabricação Mecânica – 2 vagas
- Geoprocessamento – 2 vagas
- Refrigeração e Climatização – 2 vagas
Cursos Superiores
- Engenharia Mecânica – 2 vagas
- Arquitetura e Urbanismo – 2 vagas
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2 vagas