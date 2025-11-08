IFRS campus Rio Grande abre vagas exclusivas para estudantes indígenas em cursos técnicos e superiores

São 30 vagas disponíveis para o campus Rio Grande. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) campus Rio Grande está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial destinado a estudantes indígenas que desejam ingressar em cursos técnicos e de graduação no primeiro semestre de 2026.

Ao todo, são 30 vagas disponíveis, entre cursos técnicos integrados ao ensino médio ou subsequentes e superiores. As inscrições podem ser realizadas até 18 de novembro de 2025, por meio do site da instituição com login e senha do Gov.br. Quem ainda não possui cadastro será direcionado para criá-lo no momento do acesso.

Critérios para inscrição

Os critérios de participação variam conforme o tipo de curso escolhido.

Para os cursos técnicos integrados e na modalidade EJA, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou concluí-lo até 29 de maio de 2026. No caso do EJA, também é necessário ter 18 anos ou mais.

Já para os cursos técnicos concomitantes, é preciso ter concluído o ensino fundamental e estar matriculado no ensino médio em qualquer instituição de ensino. Nos cursos técnicos subsequentes, o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da matrícula.

Para os cursos superiores de graduação, é obrigatório ter o ensino médio completo até a data da matrícula. Além disso, é necessário que os candidatos comprovem sua condição de pertencimento a povo indígena, conforme orientações e documentação exigida no edital. (Acesse o edital na íntegra).

Cursos e vagas

Cursos Técnicos Integrados

Automação Industrial – 2 vagas

Eletrotécnica – 2 vagas

Geoprocessamento – 2 vagas

Informática para Internet – 2 vagas

Mecânica – 2 vagas

Refrigeração e Climatização – 2 vagas

Cursos Técnicos Subsequentes

Automação Industrial – 2 vagas

Eletrotécnica – 2 vagas

Enfermagem – 2 vagas

Fabricação Mecânica – 2 vagas

Geoprocessamento – 2 vagas

Refrigeração e Climatização – 2 vagas

Cursos Superiores