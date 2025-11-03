IBGE inicia pesquisa sobre impactos das enchentes de 2024 na região sul do RS

O foco é ouvir pessoas que foram atingidas pela inundação em áreas ribeirinhas. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas/Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa nesta segunda-feira (3) a coleta de informações da pesquisa especial sobre os efeitos das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Na região sul, moradores de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul serão entrevistados.

A ação faz parte da quinta fase do levantamento, dividido em sete etapas, que já está em andamento em outras regiões do Estado desde 15 de setembro. O foco é ouvir pessoas que foram atingidas pela inundação em áreas ribeirinhas no período.

As entrevistas são realizadas exclusivamente por telefone, por meio do número (21) 2142-0123, pertencente ao IBGE. Podem responder moradores selecionados no cadastro da pesquisa que estavam no domicílio no período das enchentes e tenham 14 anos ou mais.

O que o IBGE quer saber

As perguntas incluem temas como:

Impactos nos domicílios: alagamentos, danos estruturais, perda de bens e interrupção de serviços essenciais, como água, energia e internet

Infraestrutura ao redor: ruas, pontes, transporte público e limpeza urbana

Consequências pessoais: resgate, atendimento médico, saúde física e mental

Perfil social: idade, escolaridade, renda, moradia atual e mudanças forçadas

Trabalho e educação: situação antes e depois do desastre

Condições de vida hoje: acesso a serviços e percepção de melhora ou piora

Ajuda recebida e prevenção: apoio financeiro e avaliação das políticas públicas

A pesquisa é considerada inédita e experimental dentro do instituto. Segundo o IBGE, os dados irão subsidiar ações de planejamento governamental, tanto para reconstrução quanto para prevenção de novos desastres climáticos no país.