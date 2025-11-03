IBGE inicia pesquisa sobre impactos das enchentes de 2024 na região sul do RS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa nesta segunda-feira (3) a coleta de informações da pesquisa especial sobre os efeitos das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Na região sul, moradores de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul serão entrevistados.
A ação faz parte da quinta fase do levantamento, dividido em sete etapas, que já está em andamento em outras regiões do Estado desde 15 de setembro. O foco é ouvir pessoas que foram atingidas pela inundação em áreas ribeirinhas no período.
As entrevistas são realizadas exclusivamente por telefone, por meio do número (21) 2142-0123, pertencente ao IBGE. Podem responder moradores selecionados no cadastro da pesquisa que estavam no domicílio no período das enchentes e tenham 14 anos ou mais.
O que o IBGE quer saber
As perguntas incluem temas como:
- Impactos nos domicílios: alagamentos, danos estruturais, perda de bens e interrupção de serviços essenciais, como água, energia e internet
- Infraestrutura ao redor: ruas, pontes, transporte público e limpeza urbana
- Consequências pessoais: resgate, atendimento médico, saúde física e mental
- Perfil social: idade, escolaridade, renda, moradia atual e mudanças forçadas
- Trabalho e educação: situação antes e depois do desastre
- Condições de vida hoje: acesso a serviços e percepção de melhora ou piora
- Ajuda recebida e prevenção: apoio financeiro e avaliação das políticas públicas
A pesquisa é considerada inédita e experimental dentro do instituto. Segundo o IBGE, os dados irão subsidiar ações de planejamento governamental, tanto para reconstrução quanto para prevenção de novos desastres climáticos no país.
A etapa de entrevistas deve seguir até 19 de dezembro em todo o Rio Grande do Sul.